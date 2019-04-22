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Yusuf Yazıcı, Diyarbakırlı hayranlarına forma gönderdi

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Atatürk İlkokulunda okuyan 2. sınıf öğrencisi 8 yaşındaki Eşiyok'un sosyal medyada Trabzonspor hayranı olduğunu, forma talep ettiğini duyan Trabzonsporlu futbolcu Yusuf Yazıcı, okula 32 forma gönderilmesini sağladı.

Yusuf Yazıcı, Diyarbakırlı hayranlarına forma gönderdi

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Atatürk İlkokulunda okuyan 2. sınıf öğrencisi 8 yaşındaki Eşiyok'un sosyal medyada Trabzonspor hayranı olduğunu, forma talep ettiğini duyan Trabzonsporlu futbolcu Yusuf Yazıcı, okula 32 forma gönderilmesini sağladı.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
22 Nisan 2019 Pazartesi 11:56
Yusuf Yazıcı, Diyarbakırlı hayranlarına forma gönderdi

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Atatürk İlkokulunda okuyan 2. sınıf öğrencisi 8 yaşındaki Memati Eşiyok'un sosyal medyada Trabzonspor hayranı olduğunu, forma talep ettiğini duyan Trabzonsporlu futbolcu Yusuf Yazıcı, minik öğrencinin talebine kayıtsız kalmayarak okula 32 forma gönderdi.

Sınıf öğretmeni Baran Atli, 2. sınıf öğrencisi Memati Eşiyok'un Trabzonspor'a olan hayranlığını dile getirdiği görüntüsünü sosyal medyada paylaştı.

Trabzonspor hayranı olduğunu duyan bordo-mavili futbolcu Yusuf Yazıcı, öğretmen Atli ile iletişime geçerek, telefonla görüntülü olarak Memati ve sınıftaki diğer öğrencilerle görüştü.

Memati ve diğer öğrencilerin talebine kayıtsız kalmayan Yusuf, okula forma gönderilmesini sağladı. Formalarını alan öğrenciler büyük bir sevinç yaşarken, kulübe ve futbolculara teşekkür etti.

"Çocuklar çok mutlu oldu"

Öğretmen Atli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerinin oyun döneminde oldukları için daha çok eğitimi oyunlarla birleştirip dersi daha eğlenceli hale getirdiklerini söyledi.

Çocuklarla oynadıkları bazı oyunları sosyal medya sitelerinden paylaştığını kaydeden Atli, ders dışında yaptıkları turnuvalar sayesinde öğrencisi Memati'nin Trabzonspor'a olan hayranlığını keşfettiklerini belirtti.

Memati'nin Trabzonspor'a olan hayranlığı ve forma talep ettiği görüntüyü de paylaştıklarını anlatan Atli, şöyle konuştu:

"Görüntüyü izleyen Yusuf Yazıcı bizimle irtibata geçti. İnternet aracılığıyla sınıf ortamında eğitimle birleştirdiğimiz oyunu Yusuf Yazıcı öğrencilerimize oynattı. Memati, Yusuf Yazıcı'dan sözler aldı, dileklerde bulundu. Trabzonspor camiası da onu kırmadı. Hediyelerini gönderdiler. Formalar çocukların üzerinde. Çocuklar çok mutlu oldu. Son bir dilekleri daha var. İnşallah Trabzonspor maçını Trabzon'da hep beraber seyredebiliriz." 

Memati'nin Trabzonspor'a olan hayranlığının kendilerini de etkilediğini belirten Atli, onun sayesinde sınıftaki öğrencilerin de Trabzonsporlu olduğunu anlattı.

"Trabzonspor'da futbolcu olmak istiyorum"

Memati Eşiyok ise Trabzonspor'a olan ilgisinin televizyonda izlediği maçlarla başladığını, takımın bütün maçlarını izlediğini söyledi.

Bordo-mavili takımın bütün futbolcularını bilen Memati, rüyasında milli futbolcu Yusuf Yazıcı'yı gördüğünü aktardı.

İlk başta Trabzonsporlu futbolcunun kendisini sınıf ortamında görüntülü aradığını ve çok heyecanlandığını belirten Memati, kendisinden 7 numaralı formasını imzalı halini göndermesini istediğini, Yusuf Yazıcı'nın da bu formayı gönderdiğini kaydetti.

Yusuf Yazıcı'dan sınıfça maça gitme sözü de aldıklarını dile getiren Memati Eşiyok, "Sınıfça Trabzonspor maçına gitmek istiyoruz. Büyüyünce Trabzonspor'da futbolcu olmak istiyorum. Diyarbakırspor ile Trabzonspor arasında dostluk maçının yapılmasını istiyorum." diye konuştu.

Öğrenci Zührenaz Gül de Memati'nin Trabzonspor'a olan hayranlığından dolayı sınıfça Trabzonspor taraftarı olduklarını belirtti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Ak, Memati'nin Trabzonspor ve milli futbolcu Yusuf Yazıcı'yı çok sevdiğini belirterek, forma gönderen Yusuf ve bordo-mavili kulübe teşekkür etti. 

Anahtar Kelimeler:
Yusufyazıcı
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