Yıldız güreşçiler Bulgaristan'da mindere çıkacak

Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası yarın Bulgaristan'da başlayacak.
Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da 7 gün sürecek organizasyonda müsabakalar, erkekler serbest stil, grekoromen ve kızlarda 10'ar sıklette gerçekleştirilecek.
Türkiye, şampiyonada tüm sıkletlerde madalya mücadelesi verecek. Organizasyonun ilk gününde erkekler serbest stil 48, 55, 65, 80 ve 110 kiloda elemeler, çeyrek ve yarı final müsabakaları yapılacak.
Bulgaristan'da mindere çıkacak 30 milli güreşçi şöyle:
Erkekler serbest stil
45 kilo: Tolga Özbek
48 kilo: Bekir Özcan
51 kilo: Ahmet Yücel
55 kilo: Muhammet Karavuş
60 kilo: Eren Duran
65 kilo: Mikail Topal
71 kilo: Muhammed Halit Ozmuş
80 kilo: Emre Çiftçi
92 kilo: Ömer Ağtaş
110 kilo: Adil Mısırcı
Grekoromen
45 kilo: Berat Büyüktazım
48 kilo: Berat Keskin
51 kilo: Barış Erbek
55 kilo: Seyitcan Beytekin
60 kilo: Mert İlbars
65 kilo: Müslüm Barga
71 kilo: Furkan Taş
80 kilo: Yusuf Gölbaşı
92 kilo: Oktay Demir
110 kilo: Ömer Aygül
Kızlar
40 kilo: Zozan Akar
43 kilo: Zerda Demir
46 kilo: Elif Işkın
49 kilo: Fatma Kızmaz
53 kilo: Emine Çakmak
57 kilo: Melda Dernekçi
61 kilo: Derya Nur Karaduman
65 kilo: Nesrin Baş
69 kilo: Melisa Sarıtaş
73 kilo: Nazar Batır