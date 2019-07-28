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Yıldız güreşçiler Bulgaristan'da mindere çıkacak

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da yarın başlayacak Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda 30 milli sporcu mücadele edecek.

Yıldız güreşçiler Bulgaristan'da mindere çıkacak

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da yarın başlayacak Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda 30 milli sporcu mücadele edecek.

28 Temmuz 2019 Pazar 13:31
Yıldız güreşçiler Bulgaristan'da mindere çıkacak

Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası yarın Bulgaristan'da başlayacak.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da 7 gün sürecek organizasyonda müsabakalar, erkekler serbest stil, grekoromen ve kızlarda 10'ar sıklette gerçekleştirilecek.

Türkiye, şampiyonada tüm sıkletlerde madalya mücadelesi verecek. Organizasyonun ilk gününde erkekler serbest stil 48, 55, 65, 80 ve 110 kiloda elemeler, çeyrek ve yarı final müsabakaları yapılacak.

Bulgaristan'da mindere çıkacak 30 milli güreşçi şöyle:

Erkekler serbest stil

45 kilo: Tolga Özbek

48 kilo: Bekir Özcan

51 kilo: Ahmet Yücel

55 kilo: Muhammet Karavuş

60 kilo: Eren Duran

65 kilo: Mikail Topal

71 kilo: Muhammed Halit Ozmuş

80 kilo: Emre Çiftçi

92 kilo: Ömer Ağtaş

110 kilo: Adil Mısırcı

Grekoromen

45 kilo: Berat Büyüktazım

48 kilo: Berat Keskin

51 kilo: Barış Erbek

55 kilo: Seyitcan Beytekin

60 kilo: Mert İlbars

65 kilo: Müslüm Barga

71 kilo: Furkan Taş

80 kilo: Yusuf Gölbaşı

92 kilo: Oktay Demir

110 kilo: Ömer Aygül

Kızlar

40 kilo: Zozan Akar

43 kilo: Zerda Demir

46 kilo: Elif Işkın

49 kilo: Fatma Kızmaz

53 kilo: Emine Çakmak

57 kilo: Melda Dernekçi

61 kilo: Derya Nur Karaduman

65 kilo: Nesrin Baş

69 kilo: Melisa Sarıtaş

73 kilo: Nazar Batır

Anahtar Kelimeler:
YıldızGüreşBulgaristan
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