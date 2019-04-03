Sakarya

Eski şampiyon milli motosikletçi ve AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu'nun kuzeni 15 yaşındaki Bahattin Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nda ilk yarışına çıkacak olmanın heyecanı yaşıyor.

Genç sporcu Bahattin Sofuoğlu, 7 Nisan'da İspanya'da başlayacak ve 26 Ekim'de Katar'da sona erecek yarışlarda Türkiye'yi temsil edecek.

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki Kenan Sofuoğlu Pisti'nde Dünya Süperbike Şampiyonası'nda mücadele eden Toprak Razgatlıoğlu ve antrenmanlara katılan Kenan Sofuoğlu ile birlikte hazırlıklarını sürdürüyor.

Bahattin Sofuoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, motor sporlarına 4 yaşında babasının kendisine aldığı motosikletle başladığını, daha sonra birçok yarışa katılarak başarılar elde ettiğini söyledi.

Türkiye'de kazanabileceği bütün başarıları elde ettiğini dile getiren Bahattin, Türkiye Motosiklet Federasyonu ve Kenan Sofuoğlu'nun destekleriyle Dünya Supersport Şampiyonası kapısının açıldığını dile getirdi.

Şampiyonada ilk kez yarışacağı için mutlu ve heyecanlı olduğunu vurgulayan Bahattin, "Turkish Puccetti Racing Team adına yarışacağım. Şampiyonanın resmi testlerine katıldım ve üçüncü oldum. Pisti iyi biliyorum ve kendimi de orada iyi bir yerde görebiliyorum. Tüm sezon boyunca pistleri ezberleyip, motoruma güzel ayarları bulup, yarışlarda podyum hedefliyorum. İlk şampiyona yarışımda da ilk üçe girmeye çalışacağım. Ülkemi, Kenan Sofuoğlu'nu, federasyonumuzu ve Turkish Puccetti Racing Team'i orada en iyi şekilde temsil edeceğim. Herkes biliyor ki Kenan Sofuoğlu kariyerini tamamladı. İnşallah yeni Sofuoğlu ben olacağım." diye konuştu.

Sofuoğlu: Şampiyonaya iki pilotla çıkmak mutluluk verici

Eski milli motosikletçi ve AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Turkish Puccetti Racing Team'i kurarken amaçlarının şampiyonaya iki pilotla çıkmak olduğunu belirtti.

Sofuoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda 1000 cc'de Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası 300 cc'de ise Bahattin Sofuoğlu ile yarışlara katılacaklarını anımsattı.

Kurdukları takımla gençlere gelecek için kapı açma fırsatı bulduklarını aktaran Kenan Sofuoğlu, şunları kaydetti:

"Bahattin'in aldığı dereceler şu an Toprak'a yakın. Ona sunduğumuz koltuğu sonuna kadar hak etti. Ben ne kadar yarışları bırakmış olsam da antrenmanlara devam ediyorum. Geçen hafta İspanya'da Dünya Supersport Şampiyonası 300 cc'de ilk resmi testleri yapıldı. Burada Bahattin'in testleri üçüncü tamamlaması bana çok büyük umut oldu. Bahattin burada şampiyonluğa ulaşabilirse ya da sezonu ilk üçte tamamlayabilirse, inanıyorum ki birkaç yıl içinde benim kariyerimi noktaladığım Dünya Supersport Şampiyonası 600 cc'de başlayabilir." şeklinde konuştu.

"Benim bırakmış olduğum koltuğu Bahattin doldurabilir"

Kenan Sofuoğlu, Bahattin ve Toprak'tan umutlu olduğunu, kendilerine sunulan imkanı iyi değerlendirdikleri takdirde birçok başarıya imza atacaklarını vurguladı.

Kendisinin kariyerini noktaladığını anımsatan Sofuoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Benim bırakmış olduğum koltuğu Bahattin doldurabilir. Toprak Superbike kategorisinde yarışıyor fakat Supersport kategorisinde benim koltuğumu doldurabilecek sporcuya ihtiyacımız var. İnanıyorum ki inşallah Sofuoğlu soyadını taşıyan Bahattin de ona sunmuş olduğumuz bu imkanları iyi değerlendirecektir ve o koltuğun hakkını vermeyi başaracaktır. En büyük temennim, sunulan imkanın hakkının en iyi şekilde verilmesidir. Yetiştirmiş olduğum sporcuların hepsine bunu söylüyorum. Bahattin'de de o potansiyel ve yetenek var. İnşallah bunu başaracaktır. İnşallah Turkish Puccetti Racing Team ilk defa podyumu İspanya'daki yarışta görecektir. Bunu Toprak ve Bahattin'le umut ediyorum. İnşallah duble podyum yaparız. Türkiye'yi temsil eden takım ve sporcuları her zaman podyumda görmek istiyoruz."