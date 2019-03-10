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Yeni Malatyaspor'un kalesi düştü

Spor Toto Süper Lig'de son haftalarda sıkıntılı bir süreçten geçen Evkur Yeni Malatyaspor'da savunma performansı düştü.

Yeni Malatyaspor'un kalesi düştü

Spor Toto Süper Lig'de son haftalarda sıkıntılı bir süreçten geçen Evkur Yeni Malatyaspor'da savunma performansı düştü.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
10 Mart 2019 Pazar 17:28
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Yeni Malatyaspor'un kalesi düştü

Spor Toto Süper Lig'de son haftalarda sıkıntılı bir süreçten geçen Evkur Yeni Malatyaspor'da savunma performansı düştü.

Süper Lig'de ikinci sezonunu geçiren ve ilk yarıda gösterdiği performansla hem defansif hem de ofansif anlamda dikkati çeken Yeni Malatyaspor, sezonun ikinci yarısında bu başarıyı sürdüremedi.

Teknik direktör Erol Bulut'un öğrencileri, sezonun ilk yarısında 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak devre arasına, topladığı 29 puanla 3. sırada girmişti. Sarı-siyahlılar, 17 maçta rakip fileleri 26 kez havalandırırken, kalesinde ise 16 gol görmüştü.

Ligin ilk yarısında kalesini adeta gole kapatan ve maç başına 0,94 gol yeme oranını yakalayan Malatya ekibi, ikinci yarıdaki gösterdiği düşüşle kalesini de koruyamadı.

Sezonun ikinci yarısında 8 mücadeleye çıkan Yeni Malatyaspor, ilk yarıda yediği gol sayısı kadar kalesinde gol gördü. Malatya ekibinin gol yeme ortalaması ikinci yarı maç başına 2'ye yükseldi.

Sakatlıklar savunmayı hattını düşürdü

Evkur Yeni Malatyaspor, ikinci yarıda savunmada yaşadığı problemlerle gündeme geldi.

Vazgeçilmez oyuncularından olan ve devre arasında Fenerbahçe'ye giden Sadık Çiftpınar'ın yerini doldurmaya çalışan Malatya ekibi, bu süreçte sakatlıklarla da uğraştı.

Teknik direktör Erol Bulut'u, devre arası kampında Mustafa Akbaş ile Beşiktaş maçında Murat Akça, Çaykur Rizespor mücadelesinde Arturo Mina'nın sakatlanması da savunma hattında sıkıntıya düşürdü.

İkinci yarıda tek galibiyet

Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'deki son 7 maçtan galibiyet çıkaramadı.

Ligin ikinci yarısına 3-2'lik Göztepe galibiyetiyle başlayan sarı-siyahlılar, bu karşılaşmanın ardından galibiyeti unuttu.

Malatya temsilcisi, 19. haftada Fenerbahçe'ye 3-2 yenildi. 20. haftada İstikbal Mobilya Kayserispor, 21. haftada Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Malatya temsilcisi, 22. haftada Beşiktaş'a 2-1, 23. haftada ise Çaykur Rizespor'a 3-0, 24. haftada Medipol Başakşehir ile 25. haftada Demir Grup Sivasspor'a 2-0'lık skorlarla mağlup oldu.

Erol Bulut'un öğrencileri, ligde oynadıkları son 4 karşılaşmadan ise puan çıkartamadı.

Erdal Gündüz: Gerçek gücümüzü sahaya yansıtmak istiyoruz

Yeni Malatyaspor Kulübü Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımda ligin ikinci yarısında bir düşüş yaşandığını söyledi.

Savunma hattında sakatlanan oyuncularının olduğuna değinen Gündüz, "Mina'nın sakatlanması bizim için gerçekten dezavantaj oldu. Devre arası aramıza katılan oyuncularımızın birçoğunun da peşini sakatlıklar bırakmadı. Bizim gücümüz, yapabileceklerimiz herkes tarafından biliniyor. İnşallah en kısa sürede toparlanıp, gerçek gücümüzü sahaya yansıtmak istiyoruz." diye konuştu.

Mağlup oldukları Demir Grup Sivasspor maçının ardından teknik direktör Erol Bulut'un "İçimizde halletmemiz gereken bazı sorunlar var. Onları da zaten Malatya'ya döndüğümüzde konuşup, bir sonuca bağlayacağımızı düşünüyorum." şeklindeki açıklamasını hatırlatan Gündüz, şunları kaydetti:

"Erol hocanın Demir Grup Sivasspor maçının ardından yaptığı açıklamaya takıldım. O açıklamayı ne ben ne de yönetim kurulundaki hiçbir arkadaşım anlamadı. Hocamızın kendi problemi varmış, o problemi de halletmesi lazım. Biz Süper Lig'deki en istikrarlı takımlardan birisiyiz. Yönetim olarak her zaman sorunsuz bir şekilde kulübümüzü yönetmeye çalışıyoruz, bundan sonra da çalışacağız. Her zaman dediğim gibi emin adımlarla hedefimize yürüyeceğiz. Taraftarlarımızdan kendi adıma ve yönetim kurulu adına da özür diliyorum. Biz büyük bir camiayız, en kısa sürede toparlanıp taraftarlarımıza hasret kaldıkları 3 puanı hediye etmek istiyoruz."

Anahtar Kelimeler:
Malatya Spor
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