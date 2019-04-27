Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
94783
ALTIN
245.779
DOLAR
5.9358
STERLİN
7.6806
EURO
6.6229
Hollanda’da 82 yaşındaki Türk'e kraliyet nişanı verildi
Hollanda’da 82 yaşındaki Türk'e kraliyet...
Şırnak'ta PKK'lı teröristlere ait 36 sığınak ve barınak imha edildi
Şırnak'ta PKK'lı teröristlere ait 36...
ABD, BM Silah Ticareti Anlaşmasından çekiliyor
ABD, BM Silah Ticareti Anlaşmasından...
Medipol Başakşehir zirve yolunda Göztepe'ye takıldı
Medipol Başakşehir zirve yolunda Göztepe'ye...
'ABD’nin dayatmalarla sonuca ulaşamayacağını anlaması gerekiyor'
'ABD’nin dayatmalarla sonuca ulaşamayacağını anlaması...

Yeni Malatyaspor'da Erol Bulut ile yollar ayrıldı

Yeni Malatyaspor'dan yapılan açıklamada, "Evkur Yeni Malatyaspor'umuzun teknik sorumluluğunu yapan Erol Bulut ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız." denildi.

Yeni Malatyaspor'da Erol Bulut ile yollar ayrıldı

Yeni Malatyaspor'dan yapılan açıklamada, "Evkur Yeni Malatyaspor'umuzun teknik sorumluluğunu yapan Erol Bulut ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız." denildi.

Editör
Editör
27 Nisan 2019 Cumartesi 00:08
Yeni Malatyaspor'da Erol Bulut ile yollar ayrıldı
Malatya

Evkur Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Erol Bulut dönemi sona erdi.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "20.09.2017 tarihi itibarıyla Evkur Yeni Malatyaspor'umuzun teknik sorumluluğunu yapan Erol Bulut ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine ve ekibine bugüne kadar yapmış oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." denildi.

Malatya temsilcisi, geçen sezonun ilk yarısında göreve gelen Erol Bulut yönetiminde ligi 43 puanla 10. sırada bitirmişti. Sarı-siyahlı ekip, bu sezon ise 29 haftada 38 puan topladı. Evkur Yeni Malatyaspor, ayrıca bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final oynadı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Neymar'a 3 maç 'VAR' cezası
Neymar'a 3 maç 'VAR' cezası
Mustafa Cengiz'den hakem açıklaması: Büyük bir infial var
Mustafa Cengiz'den hakem açıklaması: Büyük bir infial var
Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim