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Voleybol Efeler Ligi'nde Fenerbahçe şampiyon oldu

Voleybol Efeler Ligi play-off final serisinin beşinci maçında Arkas Spor'u 3-0 yenen Fenerbahçe, 2018-2019 sezonunun şampiyonu oldu.

Voleybol Efeler Ligi'nde Fenerbahçe şampiyon oldu

Voleybol Efeler Ligi play-off final serisinin beşinci maçında Arkas Spor'u 3-0 yenen Fenerbahçe, 2018-2019 sezonunun şampiyonu oldu.

Editör
Editör
04 Mayıs 2019 Cumartesi 23:27
Voleybol Efeler Ligi'nde Fenerbahçe şampiyon oldu
İzmir

Voleybol erkeklerde 49. şampiyonun belli olduğu Efeler Ligi'nde mutlu sona ulaşan Fenerbahçe, 5. şampiyonluğunu elde etti.

Toplam 3 galibiyete ulaşacak ekibin şampiyon olacağı seride İstanbul'daki ilk 2 maçı kazanan Fenerbahçe, daha sonra İzmir'de oynadığı 2 maçı kaybetmesine rağmen serinin son maçında Arkas Spor'u yenerek şampiyonluğa uzandı. Sarı-lacivertli ekip, 2007-2008, 2009-2010, 2010-2011 ve 2011-2012 sezonlarının ardından 5. şampiyonluğa ulaştı.

Efeler Ligi'nde normal sezonu 5. sırada tamamlayan Fenerbahçe, çeyrek finalde Maliye Piyango'yu, yarı finalde ise son şampiyon Halkbank'ı saf dışı bırakmıştı. 

Fenerbahçe'nin 5. şampiyonluğu

Fenerbahçe'nin 5. şampiyonluğuna ulaştığı ligde, sarı-lacivertli ekip şampiyonluk sayısında Galatasaray ile Arkas Spor'u geride bıraktı. Eczacıbaşı'nın 12 şampiyonluğu bulunan ligde, Halkbank'ın 9, Arkas Spor ve Galatasaray'ın dörder, Arçelik, Erdemir, NETAŞ ve İETT üçer, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Muhafızgücü ve Boronkay'ın da birer şampiyonluğu var.

Arkas Spor, 2005-2006, 2006-2007, 2012-2013 ve 2014-2015 sezonlarında şampiyonluk yaşamıştı.

Kupasını törenle aldı

Karşılaşma sonrası düzenlenen ödül töreninde Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı Kaptanı Ulaş Kıyak, 2018-2019 sezonunun şampiyonluk kupasını Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ın elinden aldı. Törende, Arkas Spor oyuncularına da şilt ve madalyaları verildi. 

Törende, "en değerli oyuncu (MVP)" ödülü Fenerbahçe'den Salvador Hidalgo Oliva'ya, "en iyi smaçör" ödülü Arkas Spor'dan Adis Lagumdzija'ya, "en iyi orta oyuncu" ödülünü Fenerbahçe'den Emre Batur'a, "en iyi pasör" ödülü Fenerbahçe'den Ulaş Güven'e, "en iyi libero" ödülünü Arkas Spor'dan Burak Mert'e, Paidar Demir özel ödülü ise Fenerbahçe'den Oğuzhan Karasu'ya verildi. 

"Şampiyon olduğumuz için çok mutluyuz"

Fenerbahçe Voleybol Takımı Kaptanı Ulaş Kıyak, şampiyonluk kupasını kazandıkları için çok mutlu olduklarını belirtti. 

Serinin fiziksel olduğu kadar psikolojik açıdan da zor geçtiğini dile getiren Ulaş, "Ev sahibi olma avantajımızı kullandık 2-0 öndeydik. Arkas da burada kullandı. Kim kazansaydı o şampiyon olacaktı inanılmaz bir atmosfer vardı. Biz psikolojik ve fiziksel olarak daha diri kaldığımızı düşünüyorum. İzmir'de de bu kupayı havaya kaldırdığımız için mutluyum. Buraya gelen bütün taraftarlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Fenerbahçeli oyuncu Emre Batur ise büyük bir mutluluk yaşadıklarını aktararak, "İki takım da çok iyi mücadele etti final serisine yakışan bir maç oldu. Kazanan taraf olduğumuz için mutluyum." ifadelerini kullandı.

Kupa töreni sonrası Fenerbahçeli oyuncalar kendilerini yalnız bırakmayan taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektirerek şampiyonluk coşkusunu yaşadı.

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