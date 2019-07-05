Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 24°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
99382
ALTIN
255.161
DOLAR
5.5869
STERLİN
7.0388
EURO
6.3025
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: S-400'lerin yakın bir zamanda teslimatı başlayacak
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: S-400'lerin yakın...
Sporda şiddetin önlenmesine ilişkin teklif yasalaştı
Sporda şiddetin önlenmesine ilişkin teklif...
İstanbul'da son 5 yılın turizm rekoru
İstanbul'da son 5 yılın turizm...
'Yerli çivi' kırıkları daha erken iyileştirecek
'Yerli çivi' kırıkları daha erken...

Vedat Muric kararını verdi

Transferde adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Çaykur Rizesporlu futbolcu Vedat Muric, sözleşmesi bitine kadar takımından ayrılmama kararı aldı.

Vedat Muric kararını verdi

Transferde adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Çaykur Rizesporlu futbolcu Vedat Muric, sözleşmesi bitine kadar takımından ayrılmama kararı aldı.

05 Temmuz 2019 Cuma 00:22
Vedat Muric kararını verdi
İstanbul

Çaykur Rizesporlu futbolcu Vedat Muric, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal ile görüştüğünü belirterek, "Bugün akşam saatlerinde kulüp başkanım Sayın Hasan Kartal ile gerçekleşen telefon görüşmemizde, transferim ile ilgili tercihlerimizin ayrı kalması ve görüş ayrılıklarımızın olması sebebiyle sürecin şahsımı daha fazla yıpratmaması adına Çaykur Rizespor ile devam eden sözleşmemin bitiş tarihine kadar kulübümden ayrılmama kararı aldım." ifadelerini kullandı.

Çaykur Rizespor ile sözleşmesi 2019-2020 sezonu sonunda bitecek 25 yaşındaki oyuncunun menajeri Haluk Canatar ise konuyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Vedat beni aradı. Başkan ile görüştüğünü ve açıklama yapacağını söyledi. 'Tamam.' dedim. Vedat'ın sözleşmesi devam ediyor. Sizin de bildiğiniz gibi Vedat bir kulübe (Galatasaray) gitmek istediğini söylüyor. Başkan da 'O rakamlara satmam.' diyor. Konu böyle kapanıyor. Şu an herhangi bir başka gelişme yok." değerlendirmesinde bulundu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Maden suyu kullanarak kozmetik ürettiler
Maden suyu kullanarak kozmetik ürettiler
MHK'nin yeni başkanı Zekeriya Alp
MHK'nin yeni başkanı Zekeriya Alp
Kırkpınar çayırında 658. randevu
Kırkpınar çayırında 658. randevu
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Ajanshaber Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim