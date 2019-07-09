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Vedat Muric'in zor hayatı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Vedat Muric, 2016 yılında Anadolu Ajansı'na verdiği röportajda Kosova'daki savaş döneminde yaşadığı zorlukları anlattı.

Vedat Muric'in zor hayatı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Vedat Muric, 2016 yılında Anadolu Ajansı'na verdiği röportajda Kosova'daki savaş döneminde yaşadığı zorlukları anlattı.

09 Temmuz 2019 Salı 11:13
Vedat Muric'in zor hayatı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Vedat Muric, savaş ortamında geçen çocukluk yıllarında büyük zorluklar yaşadı.

Sarı-lacivertli futbolcu Vedat Muric, Gençlerbirliği forması giyerken 2016 yılında Anadolu Ajansı'na verdiği röportajda Kosovalı bir çocuk olarak Kosova Savaşı'nda yaşadıklarını anlattı.

Savaş sırasında yaşadıklarını hatırlamak istemediği anılar olarak anlatan Muric, "Küçükken hatırladığım şeyler var. Evimizden başka yere göç etmek zorunda kaldık savaş bitene kadar. Ailecek gittik. Bir yerde 50-55 kişi kalıyorduk. Göç ettikten sonra sadece bir odada 50-55 kişi kalmaya başladık. Onun öncesinde iki gün şişelerin üzerinde bodrumda yattık." ifadelerini kullanmıştı.

O dönem günde 50 kişiye toplam sadece 2 litre süt verildiğini anlatan Muric, şunları kaydetmişti:

"Çocuğum o zamanlar, bir şeyler istiyoruz. Annemden yemek istediğimde, verecek bir şeyi olmadığı için ağlıyordu. Soğan ekmekle kandırıyordu bizi, sonra yine acıkıyorduk yine soğan ekmek. Artık çaresizlikten ağlıyorlardı. Çay gönderiyorlardı, her aileye kaç kişi olursa olsun sabit şeyler veriliyordu. Ailemiz çayı şekersiz içip şekeri bize veriyordu. Hatırladıklarım bunlar. O dönemden kalan çok kötü hatıralar. Televizyonda gördüğümüz Suriyelilerle aynıydık ki onların durumları daha vahim. O günlerden bugünlere gelmek umutsuz bir hayaldi. İnşallah daha iyi yerlere de geleceğim."

Kosova Savaşı ve bağımsızlık ilanı 

Sırp asker, polis ve paramiliter birlikler, bağımsızlık isteyen Kosovalılara karşı 1998'de harekat başlattı. Binlerce kişinin ölümü, yüz binlercesinin evlerini terk etmesiyle sonuçlanan 1998-1999 Kosova Savaşı'nda birçok savaş suçu da işlendi.

24 Mart 1999'da başlayan NATO'nun eski Yugoslavya'ya yönelik harekatıyla son bulan Kosova Savaşı'nda, 8 binden fazlası Arnavut, 10 binin üzerinde Kosovalı öldürüldü, 800 bine yakını Arnavut olmak üzere farklı etnik gruplardan 1 milyonunun üzerinde Kosovalı evlerini terk etti.

NATO, 10 Haziran'a kadar sürecek "Müttefik Güç Harekatı"nı 24 Mart 1999 saat 20.00'de başlattı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin de 10 adet F-16 ile destek verdiği harekata Yunanistan hariç tüm NATO üyeleri katıldı.

Sırbistan'dan ayrılan Kosova, 17 Şubat 2008'de tek taraflı bağımsızlığını iletti. Kosova'nın bağımsızlığını 116 ülke tanıdı.

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Vedat Muriç
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