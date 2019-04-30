Valbuena sözleşmesindeki özel maddeden feragat etti

İstanbul

Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Mathieu Valbuena'nın sözleşmesinde yer alan "Lig ve Avrupa'da 25 maç oynarsa, sözleşmesi uzar." şeklindeki madde, oyuncu ve kulübün karşılıklı anlaşmasıyla kaldırıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre, Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'de geride kalan haftada Trabzonspor ile oynadığı maçta bu sezon lig ve Avrupa kupalarındaki 25. karşılaşmasında görev alan Valbuena, müsabaka öncesinde yönetimle görüştü.

Sezon sonunda kadro planlaması yapacağını belirten yönetim, Valbuena'ın sözleşmesindeki maddeyi uygulamamayı talep etti. Talep, Fransız futbolcu tarafından olumlu karşılandı.

Valbuena'nın sözleşme görüşmesinin sezon sonu yapılmasını istemesiyle söz konusu madde kaldırıldı.