Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
parçalı bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
98370
ALTIN
237.442
DOLAR
5.6708
STERLİN
7.4166
EURO
6.3893
AK Parti'nin YSK temsilcisi Özel: İstanbul'da 51 sandık tekrar sayılacak
AK Parti'nin YSK temsilcisi Özel:...
Adana merkezli 8 ilde FETÖ soruşturması: 59 gözaltı kararı
Adana merkezli 8 ilde FETÖ...
Rize'de gol yağmuru
Rize'de gol yağmuru
'Anlaşmasız Brexit'i önleyen tasarı yasalaştı
'Anlaşmasız Brexit'i önleyen tasarı yasalaştı
ABD'den 16 Suudi vatandaşına 'Kaşıkçı' yaptırımı
ABD'den 16 Suudi vatandaşına 'Kaşıkçı'...

VakıfBank final bileti için İtalya'da

Sarı-siyahlılar, CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında yarın Igor Gorgonzola'ya konuk olacak.

VakıfBank final bileti için İtalya'da

Sarı-siyahlılar, CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında yarın Igor Gorgonzola'ya konuk olacak.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
09 Nisan 2019 Salı 10:21
VakıfBank final bileti için İtalya'da

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında yarın İtalya temsilcisi Igor Gorgonzola'yla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Novara şehrindeki Pala Igor Gorgonzola'da oynanacak karşılaşma, TSİ 21.30'da başlayacak.

Organizasyonun son şampiyonu konumundaki VakıfBank, serinin ilk maçını sahasında 3-0 kaybederken, İtalya deplasmanında final biletini almaya çalışacak.

Sarı-siyahlı ekibin finale yükselebilmesi için, maçı 3-0 veya 3-1 kazanıp, rakibine altın sette de üstünlük kurması gerekiyor.

Anahtar Kelimeler:
CEV-vakıfbank
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Spor Toto Süper Lig'de görünüm
Spor Toto Süper Lig'de görünüm
Galatasaray'da divan kurulu toplantısı yapılacak
Galatasaray'da divan kurulu toplantısı yapılacak
Daniyar İsmayilov'dan altın madalya
Daniyar İsmayilov'dan altın madalya
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim