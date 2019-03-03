Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN BİLİM TİCARET Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
103267
ALTIN
223.513
DOLAR
5.3756
STERLİN
7.0977
EURO
6.1210
Doğu Guta'da sivillerin kimyasal silahla öldürüldüğü kesinleşti
Doğu Guta'da sivillerin kimyasal silahla...
“Türkiye G20'de ilk 10'a girme iddiasını sürdürüyor“
“Türkiye G20'de ilk 10'a girme...
“Öldür Beni Sevgilim“ filminin Ankara galası yapıldı
“Öldür Beni Sevgilim“ filminin Ankara...
MKE Ankaragücü taraftarlarını taşıyan midibüs kaza yaptı: 2 ölü, 23 yaralı
MKE Ankaragücü taraftarlarını taşıyan midibüs...
Pakistan, Hint pilotu ülkesine teslim etti
Pakistan'ın düşürdüğü savaş uçağının pilotu...

"Üzüntülüyüz, Allah kimsenin başına vermesin"

- Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen: "(Ankara'daki trafik kazası) Şoförümüzün ailesine, camiamıza başsağlığı diliyorum. Üzüntülüyüz. Allah kimsenin başına vermesin, beterinden saklasın"

"Üzüntülüyüz, Allah kimsenin başına vermesin"

- Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen: "(Ankara'daki trafik kazası) Şoförümüzün ailesine, camiamıza başsağlığı diliyorum. Üzüntülüyüz. Allah kimsenin başına vermesin, beterinden saklasın"

03 Mart 2019 Pazar 13:31
6 Okunma


MERSİN (AA) - Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde Mersin'deki Türkiye Cimnastik Şampiyonası'ndan dönen sporcuları taşıyan midibüsün devrilmesine ilişkin, "Şoförümüzün ailesine, camiamıza başsağlığı diliyorum. Üzüntülüyüz. Allah kimsenin başına vermesin, beterinden saklasın." dedi.

Çelen, Türkiye Cimnastik Şampiyonası'nın devam ettiği Mersin'de AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte 24 ilden sporcuların katıldığı bir şampiyona düzenlediklerini anımsattı.

Şampiyonaya Türkiye genelinden illeri temsilen kafilelerin geldiğini aktaran Çelen, şöyle konuştu:

"Dün yarışmaları biten kafilelerin çoğu döndü. Müsabakalar devam ediyor. Bolu ili kafilesi 24 kişilik ekibiyle Kahramankazan bölgesinde sabah 05.30 sıralarında bir trafik kazası geçiriyor. Sporcularımız ve kafiledekiler 4 ayrı hastaneye kaldırılıyor. Bir antrenörümüz ve 1 sporcumuzun şu an tedavisi devam ediyor. Sağlık durumlarının iyi olduğunu öğrendik. Yedek şoför hayatını kaybetti. Ben spor camiamızın başı sağ olsun diyorum. Şoförümüzün ailesine, camiamıza başsağlığı diliyorum. Üzüntülüyüz. Allah kimsenin başına vermesin, beterinden saklasın."

Çelen, ayakta tedavisi tamamlanıp hastaneden çıkan sporcuların ise Eryaman'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezinde bulunduğunu belirterek, Bolu ile Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlerinin sporcuların yanında olduğunu sözlerine ekledi.


Anahtar Kelimeler:
MersinTrafik KazasıTürkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Federer'den kupa 'dalya'sı
Federer'den kupa 'dalya'sı
Bayern Münih zirveye ortak oldu
Bayern Münih zirveye ortak oldu
Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda Emre Zafer Barnes, gümüş madalya kazandı
Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda Emre Zafer Barnes, gümüş madalya kazandı
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim