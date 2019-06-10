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UEFA Uluslar Ligi'nde şampiyon Portekiz oldu

Hollanda'yı 1-0 mağlup eden Portekiz, UEFA'nın yeni organizasyonu UEFA Uluslar Ligi'nin ilk şampiyonu oldu.

UEFA Uluslar Ligi'nde şampiyon Portekiz oldu

Hollanda'yı 1-0 mağlup eden Portekiz, UEFA'nın yeni organizasyonu UEFA Uluslar Ligi'nin ilk şampiyonu oldu.

10 Haziran 2019 Pazartesi 10:05
UEFA Uluslar Ligi'nde şampiyon Portekiz oldu

UEFA Uluslar Ligi finalinde Hollanda'yı 1-0 yenen Portekiz şampiyonluğa ulaştı.

Avrupa futbolunun milli takım düzeyindeki yeni turnuvasının ilk şampiyonu, Portekiz ile Hollanda arasındaki karşılaşmayla belirlendi.

Portekiz'in Porto kentindeki Dragao Stadı'nda oynanan finalin ilk yarısı golsüz tamamlandı. Gonçalo Guedes'in 60. dakikadaki golüyle maçı 1-0 kazanan Portekiz, kupanın sahibi oldu.

Öte yandan Türkiye liginde Kasımpaşa ve Beşiktaş formaları giyen Hollandalı Ryan Babel, ilk 11'de sahaya çıktı ve 45 dakika süre aldı.

UEFA Uluslar Ligi 3'üncülük mücadelesinde ise İngiltere, normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 biten maçta İsviçre'yi penaltılar sonucu 6-5 yendi.

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UEFAPortokizŞampiyon
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