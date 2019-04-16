Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
96809
ALTIN
238.201
DOLAR
5.8058
STERLİN
7.5811
EURO
6.5539
Bakan Albayrak: Türkiye-ABD ekonomik ilişkileri güvenlik ortaklığımız kadar güçlü olmalı
Bakan Albayrak: Türkiye-ABD ekonomik ilişkileri...
Trump'a kendi partisinden rakip çıktı
Trump'a kendi partisinden rakip çıktı
Bakan Akar: F-35'lerle ilgili çalışmalarımız sürüyor
Bakan Akar: F-35'lerle ilgili çalışmalarımız...
İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu: 152 gözaltı
İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu: 152...
Notre Dame Katedrali'ndeki yangın söndürüldü
Notre Dame Katedrali'ndeki yangın söndürüldü

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan, çeyrek final rövanş maçlarıyla devam edecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan, çeyrek final rövanş maçlarıyla devam edecek.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
16 Nisan 2019 Salı 16:55
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta oynanacak 4 rövanş karşılaşmasıyla yarı finalistler belli olacak. 

Çeyrek final rövanşlarında 16 Nisan Salı günü TSİ 22.00'de Juventus-Ajax (1-1) ve Barcelona-Manchester United (1-0), 17 Nisan Çarşamba günü de aynı saatte Porto-Liverpool (0-2) ve Manchester City-Tottenham (0-1) maçları yapılacak. Karşılaşmalar beIN Sports kanallarından naklen yayınlanacak.,

Yarı finalde Manchester City-Tottenham ile Juventus-Ajax eşleşmelerinin galipleri birbirlerine rakip olacak. Barcelona-Manchester United ile Porto-Liverpool eşleşmelerinde tur atlayan ekipler de yarı finalin diğer ayağında karşılaşacak.

Anahtar Kelimeler:
UEFA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Olimpiyatlarda yarışlara sıcaklık ayarlaması
Olimpiyatlarda yarışlara sıcaklık ayarlaması
İstanbul'da tenis şöleni yaşanacak
İstanbul'da tenis şöleni yaşanacak
'Hesaplarımız puan açısından tuttu'
'Hesaplarımız puan açısından tuttu'
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim