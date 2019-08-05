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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu başlıyor

Medipol Başakşehir'in de mücadele edeceği 3. ön eleme turunda ilk maçlar, yarın ve 7 Ağustos Çarşamba günü oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu başlıyor

Medipol Başakşehir'in de mücadele edeceği 3. ön eleme turunda ilk maçlar, yarın ve 7 Ağustos Çarşamba günü oynanacak.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 12:11
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu yarın başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında 3. ön eleme turunun ilk ayağı, yarın ve 7 Ağustos Çarşamba günü yapılacak.

Medipol Başakşehir, 7 Ağustos Çarşamba günü saat 20.45'te Yunanistan'ın Olympiakos takımını konuk edecek.

Play-off turuna yükselecek ekipler, 13 Ağustos'taki rövanşların ardından belli olacak.

Maç programı TSİ şöyle:

Yarın:

20.00 PAOK (Yunanistan) - Ajax (Hollanda)

20.00 APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Karabağ (Azerbaycan)

21.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Ferencvaros (Macaristan)

21.30 Club Brugge (Belçika) - Dinamo Kiev (Ukrayna)

21.45 Kızılyıldız (Sırbistan) - Kopenhag (Danimarka)

7 Ağustos Çarşamba:

20.00 Krasnodar (Rusya) - Porto (Portekiz)

20.45 Medipol Başakşehir - Olympiakos (Yunanistan)

21.00 Basel (İsviçre) - LASK (Avusturya)

21.00 Cluj (Romanya) - Celtic (İskoçya)

21.15 Maribor (Slovenya) - Rosenborg (Norveç)

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UEFA
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