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UEFA'dan Ronaldo'ya soruşturma

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Atletico Madrid maçındaki gol sevinci nedeniyle Ronaldo hakkında disiplin soruşturması açtı.

UEFA'dan Ronaldo'ya soruşturma

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Atletico Madrid maçındaki gol sevinci nedeniyle Ronaldo hakkında disiplin soruşturması açtı.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
18 Mart 2019 Pazartesi 22:09
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UEFA'dan Ronaldo'ya soruşturma

UEFA, Atletico Madrid ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçındaki gol sevinci nedeniyle Juventus'un Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo hakkında disiplin soruşturması başlattı.

UEFA'dan yapılan açıklamada, Juventus'un Atletico Madrid'i sahasında 3-0 yendiği son 16 turu rövanş maçındaki gol sevinci sırasında "uygunsuz davranışta bulunduğu" gerekçesiyle Ronaldo hakkında disiplin soruşturması açıldığı bildirildi.

Açıklamada, UEFA'nın konuyla ilgili kararını 21 Mart'ta vereceği ifade edildi.

Juventus, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 2-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında 12 Mart'ta ağırladığı Atletico Madrid'i Ronaldo'nun attığı 3 golle 3-0 yenerek çeyrek finale yükselmişti.

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Ronaldo Soruşturma
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