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UEFA'dan Neymar'a soruşturma

UEFA, Şampiyonlar Ligi'ndeki Manchester United maçının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle PSG'nin Brezilyalı futbolcusu Neymar hakkında disiplin soruşturması açtı.

UEFA'dan Neymar'a soruşturma

UEFA, Şampiyonlar Ligi'ndeki Manchester United maçının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle PSG'nin Brezilyalı futbolcusu Neymar hakkında disiplin soruşturması açtı.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
14 Mart 2019 Perşembe 20:53
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UEFA'dan Neymar'a soruşturma

UEFA, Manchester United ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle Paris Saint-Germain'in (PSG) Brezilyalı futbolcusu Neymar hakkında disiplin soruşturması başlattı.

UEFA'dan yapılan açıklamada, PSG'nin 6 Mart'ta Manchester United'ı konuk ettiği son 16 turu rövanş maçının ardından sosyal medya üzerinden hakem kararlarını küfürlü bir şekilde eleştiren Neymar ile ilgili disiplin soruşturması açıldığı bildirildi.

İngiltere ekibi Manchester United'a karşı 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşında 3-1 yenilen Fransa temsilcisi PSG, Şampiyonlar Ligi'nden elenmişti. Karşılaşmanın son dakikalarında Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi vasıtasıyla ceza alanında elle oynama tespit eden hakem, Manchester United lehine penaltı kararı vermişti. İngiltere temsilcisi, Marcus Rashford'ın penaltıdan attığı golle rakibini eleyerek çeyrek finale çıkan taraf olmuştu.

Sakatlığı nedeniyle Manchester United maçlarında oynayamayan Neymar ise mücadelenin ardından Instagram hesabından küfür de içeren ifadeler kullanarak, "Bu tam bir rezalet. UEFA, VAR'ın başına pozisyonları incelesin diye futboldan anlamayan dört adam koyuyor. Ortada elle oynama yok. Arkan dönük durumdayken nasıl elle oynayabilirsin?" yorumunu yapmıştı.

Anahtar Kelimeler:
PSG-Neymar
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