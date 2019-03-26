Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
97379
ALTIN
227.289
DOLAR
5.4438
STERLİN
7.0905
EURO
6.1478
Sağlık turizminde Rusya'dan 1 milyar dolarlık gelir hedefi
Sağlık turizminde Rusya'dan 1 milyar...
BTSO'dan otomotiv sektörü için yeni proje
BTSO'dan otomotiv sektörü için yeni...
Maher Zain İstanbul'da konser verdi
Maher Zain İstanbul'da konser verdi
Washington Post: Trump'ın Golan kararı ABD diplomasisine zarar verir
Washington Post: Trump'ın Golan kararı...
Down sendromlu Sümeyye jimnastikle hayata tutundu
Down sendromlu Sümeyye jimnastikle hayata...

UEFA'dan Karadağ'a ırkçılık soruşturması

UEFA, EURO 2020 elemeleri maçında ev sahibi ülke taraftarlarının İngiliz futbolculara ırkçı tezahüratta bulunması nedeniyle Karadağ Futbol Federasyonu hakkında disiplin soruşturması açtı.

UEFA'dan Karadağ'a ırkçılık soruşturması

UEFA, EURO 2020 elemeleri maçında ev sahibi ülke taraftarlarının İngiliz futbolculara ırkçı tezahüratta bulunması nedeniyle Karadağ Futbol Federasyonu hakkında disiplin soruşturması açtı.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
26 Mart 2019 Salı 22:32
UEFA'dan Karadağ'a ırkçılık soruşturması

UEFA, İngiltere ile oynanan 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri A Grubu maçında taraftarlarının ırkçı tezahüratta bulunması nedeniyle Karadağ Futbol Federasyonu hakkında soruşturma başlattı.

UEFA'dan yapılan açıklamada, başkent Podgorica'daki Gradski Stadı'nda oynanan ve İngiltere'nin 5-1 üstünlüğüyle sona eren mücadelede, taraftarlarının ırkçı tezahüratları, tribünde kargaşa çıkarması, meşale yakması, sahaya madde atması ve merdivenlerin boş bırakılmaması nedeniyle Karadağ Futbol Federasyonu hakkında disiplin soruşturması açıldığı bildirildi.

Konunun UEFA Denetim, Etik ve Disiplin Kurulu tarafından 16 Mayıs'ta görüşüleceği belirtildi.

Mücadele sırasında İngiltere Milli Takımı'ndan Raheem Sterling, Callum Hudson-Odoi ve Danny Rose, Karadağlı taraftarlar tarafından ırkçı tezahüratlara maruz kalmıştı. Takımının son golünü atan Sterling, ırkçı tezahüratlara karşı gol sevincini kulaklarını kapatarak yaşamıştı. Karşılaşmanın ardından yaşananlara tepki gösteren Sterling, bu tip durumlarda cezaların daha caydırıcı olması yönünde UEFA'ya çağrıda bulunmuştu.

Anahtar Kelimeler:
Irkçılık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ayşe Begüm Onbaşı'nın ilk 'büyük" sınavı'
Ayşe Begüm Onbaşı'nın ilk 'büyük" sınavı'
Fikret Orman'dan Şenol Güneş açıklaması
Fikret Orman'dan Şenol Güneş açıklaması
Galatasaray'ın eski basketbolcusu Dawkins vefat etti
Galatasaray'ın eski basketbolcusu Dawkins vefat etti
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim