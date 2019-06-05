Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 22°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
90346
ALTIN
245.232
DOLAR
5.8643
STERLİN
7.2797
EURO
6.5566
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Millet iradesi çalınan oylarına kavuşacaktır
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Millet...
50 milyar lirayı altına yatırdık
50 milyar lirayı altına yatırdık
Bakan Akar'dan 2 bin 400 rakımlı üs bölgesinde 'Pençe' mesajı
Bakan Akar'dan 2 bin 400...
Tekirdağ'da tırla otomobil çarpıştı: 5 ölü
Tekirdağ'da tırla otomobil çarpıştı: 5...
Sosyal medyada çocukları etkileyebilecek 128 içeriğe müdahale
Sosyal medyada çocukları etkileyebilecek 128...

UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, EURO 2020 Elemeleri'nde oynanacak Danimarka-İrlanda maçını yönetecek.

UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, EURO 2020 Elemeleri'nde oynanacak Danimarka-İrlanda maçını yönetecek.

05 Haziran 2019 Çarşamba 19:15
UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev

UEFAFIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'ndeki Danimarka-İrlanda maçında görevlendirdi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Cüneyt Çakır, EURO 2020 Elemeleri D Grubu'nda 7 Haziran Cuma günü oynanacak müsabakada düdük çalacak.

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Parken Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak.

Gözlemcilere görev

UEFA, gözlemciler Murat Ilgaz ve Zihni Aksoy'a da görev verdi.

Murat Ilgaz, Karadağ ile Kosova arasında 7 Haziran Cuma günü oynanacak EURO 2020 Elemeleri A Grubu maçında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.

Karadağ'ın başkenti Podgorica'da Gradski Stadı'nda oynanacak maç TSİ 21.45'te başlayacak.

Zihni Aksoy ise San Marino ile Litvanya'nın 21 yaş altı takımlarının bugün oynayacağı 2021 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası elemeleri maçında hakem gözlemcisi olacak.

Anahtar Kelimeler:
UEFACüneytçakır
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sözleşme imzaladı Trabzonspor sevdası uğruna ölen amcasına koştu
Sözleşme imzaladı Trabzonspor sevdası uğruna ölen amcasına koştu
James Rodriguez Bayern Münih'ten ayrılıyor
James Rodriguez Bayern Münih'ten ayrılıyor
Türkiye-Fransa maçını Skomina yönetecek
Türkiye-Fransa maçını Skomina yönetecek
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Ajanshaber Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim