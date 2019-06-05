UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev

UEFA, FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'ndeki Danimarka-İrlanda maçında görevlendirdi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Cüneyt Çakır, EURO 2020 Elemeleri D Grubu'nda 7 Haziran Cuma günü oynanacak müsabakada düdük çalacak.

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Parken Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak.

Gözlemcilere görev

UEFA, gözlemciler Murat Ilgaz ve Zihni Aksoy'a da görev verdi.

Murat Ilgaz, Karadağ ile Kosova arasında 7 Haziran Cuma günü oynanacak EURO 2020 Elemeleri A Grubu maçında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.

Karadağ'ın başkenti Podgorica'da Gradski Stadı'nda oynanacak maç TSİ 21.45'te başlayacak.

Zihni Aksoy ise San Marino ile Litvanya'nın 21 yaş altı takımlarının bugün oynayacağı 2021 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası elemeleri maçında hakem gözlemcisi olacak.