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UEFA Avrupa Ligi'nde finalin adı Arsenal-Chelsea

Chelsea, normal süresi ve uzatma devreleri 1-1 biten maçta Eintracht Frankfurt'a penaltılarla 4-3 üstünlük sağladı ve finalde Arsenal'ın rakibi oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde finalin adı Arsenal-Chelsea

Chelsea, normal süresi ve uzatma devreleri 1-1 biten maçta Eintracht Frankfurt'a penaltılarla 4-3 üstünlük sağladı ve finalde Arsenal'ın rakibi oldu.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
10 Mayıs 2019 Cuma 09:56
UEFA Avrupa Ligi'nde finalin adı Arsenal-Chelsea

UEFA Avrupa Ligi'nde Chelsea, normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta Eintracht Frankfurt'a penaltılarla 4-3 üstünlük sağlayarak finale yükseldi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun yarı final rövanş karşılaşmasında İngiltere ekibi Chelsea, Stamford Bridge Stadı'nda Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'u ağırladı.

Karşılaşmanın 90 dakikalık normal süresi, Chelsea'de Ruben Loftus-Cheek'in 28. dakikada ve Eintracht Frankfurt'ta Luka Jovic'in 49. dakikada attığı gollerle 1-1 berabere bitti.

İlk karşılaşması da 1-1 sonuçlanan eşleşmede, finale çıkacak takımı belirleyebilmek için uzatma devrelerine geçildi. Uzatma devrelerinde de skor değişmeyince finale çıkan takım, penaltı atışlarıyla belirlendi. Penaltılarda Eintracht Frankfurt'a 4-3 üstünlük sağlayan Chelsea, adını finale yazdırarak bir diğer İngiltere ekibi Arsenal'ın rakibi oldu.

Arsenal ile Chelsea arasındaki UEFA Avrupa Ligi finali, 29 Mayıs'ta Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynanacak.

İkinci kez finalde

Chelsea, UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci kez finale yükseldi.

İngiltere temsilcisi, 2013'teki finalde Portekiz ekibi Benfica'yı 2-1 yenerek kupayı müzesine götürdü.

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UEFAFinal
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