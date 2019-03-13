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UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalistleri belirleyecek karşılaşmalar 14 Mart Perşembe günü oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalistleri belirleyecek karşılaşmalar 14 Mart Perşembe günü oynanacak.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
13 Mart 2019 Çarşamba 17:03
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UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde, 14 Mart Perşembe günü yapılacak son 16 turu rövanş maçlarının ardından çeyrek finalistler belli olacak. 

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu rövanş maçlarının programı şöyle: 

20.55 Krasnodar (Rusya) - Valencia (İspanya) (1-2)

20.55 Salzburg (Avusturya) - Napoli (İtalya) (0-3)

20.55 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Chelsea (İngiltere) (0-3)

23.00 Villarreal (İspanya) - Zenit (Rusya) (3-1)

23.00 Arsenal (İngiltere) - Rennes (Fransa) (1-3)

23.00 Slavia Prag (Çekya) - Sevilla (İspanya) (2-2)

23.00 Benfica (Portekiz) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan) (0-1)

23.00 Inter (İtalya) - Eintracht Frankfurt (Almanya) (0-0)

Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi
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