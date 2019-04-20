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Turun dördüncü etabını Avustralyalı bisikletçi Ewan kazandı

Turun dördüncü etabını, Lotto Soudal takımının Avustralyalı bisikletçisi Caleb Ewan birinci sırada tamamladı.

Turun dördüncü etabını Avustralyalı bisikletçi Ewan kazandı

Turun dördüncü etabını, Lotto Soudal takımının Avustralyalı bisikletçisi Caleb Ewan birinci sırada tamamladı.

Editör
Editör
20 Nisan 2019 Cumartesi 00:55
Turun dördüncü etabını Avustralyalı bisikletçi Ewan kazandı
Bursa

55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2019) dördüncü etabını, Lotto Soudal (Belçika) takımının Avustralyalı bisikletçisi Caleb Ewan kazandı.

Balıkesir ile Bursa arasındaki 194,3 kilometrelik parkurda düzenlenen dördüncü etapta, 5 saat 21 dakika 38 saniyelik derecesiyle 24 yaşındaki Ewan birinciliği elde etti.

Etkili rüzgar karşısında son derece düşük bir tempoda koşulan dördüncü etapta Ewan'ın ardından Nippo-Vini Fantini-Faizane (İtalya) takımının İspanyol sporcusu Juan Jose Lobato ikinci, Bora-Hansgrohe ekibinin İrlandalı bisikletçisi Sam Bennett ise üçüncü sırada yer aldı.

Bu sonuçların ardından 16 saat 25 dakika 42 saniyelik süresiyle genel klasman liderliğini sürdüren Bennett, turkuaz mayoyu giymeye devam edecek. İrlandalı sporcu, aynı zamanda en iyi sprintere verilen yeşil mayoyu da korudu.

Sport Vlaanderen-Baloise (Belçika) takımının Belçikalı sporcusu Thimo Willems, en iyi tırmanışçının aldığı kırmızı mayoyu, Türkiye güzellikleri klasmanında ise milli sporcu Feritcan Şamlı beyaz mayoyu giymeyi sürdürecek.

TUR 2019, Bursa ile Kartepe arasındaki 164,1 kilometrelik beşinci etapla devam edecek.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 21 Nisan Pazar günü İstanbul'da son bulacak. Dünyadaki tek kıtalararası bisiklet turuna katılan sporcular, 6 etap boyunca toplam 993,4 kilometre pedal çevirecek.

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