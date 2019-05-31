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Türkiye Yunanistan'ı 2 golle geçti

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında konuk ettiği Yunanistan'ı 2-1 yendi.

Türkiye Yunanistan'ı 2 golle geçti

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında konuk ettiği Yunanistan'ı 2-1 yendi.

31 Mayıs 2019 Cuma 00:43
Türkiye Yunanistan'ı 2 golle geçti
Antalya

Türkiye-Yunanistan

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında konuk ettiği Yunanistan'ı 2-1 yendi.

İlk yarı

7. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Cenk Tosun'un sert vuruşunda, top kaleci Paschalakis'ten döndü.

11. dakikada Türkiye karşılaşmada öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Cenk Tosun'un pasında ceza sahası içi sol çaprazdaki Yusuf Yazıcı topukla meşin yuvarlağı yay gerisindeki Cengiz Ünder'e aktardı. Cengiz'in sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Paschalakis'in solundan ağlarla buluştu: 1-0.

17. dakikada Türkiye farkı ikiye çıkardı. Cengiz Ünder'in pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Kenan Karaman'ın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Paschalakis'in sağından filelere gitti: 2-0.

24. dakikada gelişen Yunanistan atağında ceza sahası dışında topla buluşan Samaris'in sert şutunda, meşin yuvarlak yan direğe çarparak auta çıktı.

29. dakikada Yusuf Yazıcı'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

32. dakikada sol kanattan Umut Meraş'ın ortasında, penaltı noktası civarında topla buluşan Cenk Tosun şutunu çekti ancak meşin yuvarlak kaleci Paschalakis'te kaldı.

39. dakikada sağ kanatta kazanılan serbest vuruşu kullanan Yusuf Yazıcı'nın ceza sahasına ortasında, iyi yükselen Okay Yokuşlu'nun kafayla vurduğu meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.

41. dakikada ani gelişen Yunanistan atağında Fortounis'in ceza sahası dışından sert şutunda, top direğin yanından auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Türkiye'nin 2-0 üstünlüyle sona erdi.

İkinci yarı

49. dakikada Cengiz Ünder'in yerden pası ile ceza sahasında topla buluşan Cenk Tosun'un şutunda, meşin yuvarlak kaleci Paschalakis'te kaldı. 

50. dakikada Kolovos'un ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağın sahibi oldu.

56. dakikada sağ kanatta kazanılan serbest vuruşu kullanan Bouchalakis'in ceza sahasına ortasında, penaltı noktası üzerinde yükselen Koulouris'in kafa vuruşu sonrası kaleci Uğurcan Çakır yatarak meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı. 

79. dakikada ceza sahası önünde kazanılan serbest vuruşu kullanan Bouchalakis'in ceza sahasına ortasında, arka direkte topla buluşan Mantalos'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

83. dakikada Abdülkadir Ömür'ün pası ile penaltı noktası üzerinde topla buluşan Güven Yalçın'ın şutunda, kaleci Paschalakis meşin yuvarlağa yatarak müdahale etti.

90+3. dakikada Fortounis'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşu sonrası oluşan karambolde, savunmanın arkasına sarkan Kourbelis, kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1.

Karşılaşma, Türkiye'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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