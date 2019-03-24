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Türkiye'nin konuğu Moldova

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki ikinci maçında yarın Eskişehir'de Moldova ile karşılaşacak.

Türkiye'nin konuğu Moldova

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki ikinci maçında yarın Eskişehir'de Moldova ile karşılaşacak.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
24 Mart 2019 Pazar 10:53
Türkiye'nin konuğu Moldova

A Milli Futbol Takımı2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'ndaki ikinci maçında yarın Moldova ile Eskişehir'de karşı karşıya gelecek.

Eskişehir Yeni Stadyum'da oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Karşılaşmada, Ukrayna Futbol Federasyonundan Sergii Boiko düdük çalacak. Boiko'nun yardımcılıklarını Semen Shlonchak ve Igor Alokhin yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mykola Balakin olacak.

Milli takım grupta oynadığı ilk maçta deplasmanda Arnavutluk'u 2-0 yenerken, Moldova sahasında Fransa'ya 4-1 kaybetmişti.

Türkiye'nin yer aldığı grupta yarın TSİ 22.45'te Fransa-İzlanda ve Andorra-Arnavutluk maçları da oynanacak.

Aday kadro

A Milli Takım'da sözleşmesi 1 Haziran 2019'da yürürlüğe girecek olmasına rağmen özel görevlendirmeyle ay-yıldızlı ekibin başına geçen Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in belirlediği aday kadroda, şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Muhammed Şengezer (Bursaspor), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Sinan Bolat (Royal Antwerp)

Defans: Gökhan Gönül (Beşiktaş), Mehmet Zeki Çelik (Lille), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Sassuolo), Ozan Kabak (Stuttgart), Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe), Emre Taşdemir (Galatasaray)

Orta saha: Deniz Türüç (İstikbal Mobilya Kayserispor), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup, Güven Yalçın (Beşiktaş), Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Yunus Mallı (Wolfsburg), Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor), Hakan Çalhanoğlu (Milan)

Forvet: Burak Yılmaz (Beşiktaş), Cenk Tosun (Everton)

Anahtar Kelimeler:
Türkiye-Moldova
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