Türkiye Kupası'nın sahibi Galatasaray

Sivas/İstanbul

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Galatasaray, Sivas'ta oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde Akhisarspor'u 3-1 yenerek kupayı kazandı.

5. dakikada Onyekuru'nun pasında ceza alanında topla buluşan Linnes, meşin yuvarlağı Diagne'ye aktardı. Bu futbolcunun kale önünden vuruşunda top direğin yanından auta gitti.

21. dakikada Linnes'in ceza yayı civarından vuruşunda, son anda savunmadan seken top kornere çıktı.

27. dakikada Linnes'in soldan ceza alanına ortasında penaltı noktasına hareketlenen Feghouli'nin bekletmeden vuruşunda son anda araya giren savunma meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

29. dakikada Selçuk İnan'ın sağdan kullandığı kornerde ceza alanında iyi yükselen Diagne'nin kafa vuruşunda top direğin yanından auta çıktı.

32. dakikada Rotman'ın derinlemesine pasına hareketlenen ve hızla mesafe kat ederek ceza alanına giren Manu'nun sol çaprazdan vuruşunda, son anda araya giren Luyindama meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

39. dakikada Diagne'nin pasında topla buluşan Onyekuru'nun ceza yayı içinden vuruşunda, meşin yuvarlak direğin üstünden farklı şekilde auta gitti.

50. dakikada Güray Vural'ın ceza alanı sol çaprazından vuruşunda kaleci Muslera topu iki hamlede kontrol etti.

51. dakikada Onyekuru’nun ceza yayı civarından plase vuruşunda direkten dönen meşin yuvarlak kaleci Fatih Öztürk'te kaldı.

53. dakika Barbosa'nın hafif sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, ceza alanında müsait durumdaki Lopes’in kafa vuruşunda top direğin yanından az farkla auta gitti.

57. dakikada Akhisarspor öne geçti. Ani gelişen atakta kendi yarı alanından aldığı topla hızla mesafe kateden Güray Vural, Luyindama'dan sıyrıldıktan sonra soldan ceza alanına girdi. Bu futbolcunun uzak köşeye gönderdiği topa hareketlenen Manu, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0

63. dakikada soldan ceza alanına hareketlenen Linnes, Barbosa ile girdiği ikili mücadelede yerde kalınca karşılaşmanın hakemi Suat Arslanboğa, penaltı noktasını gösterdi. Diagne'nin kullandığı penaltıda kaleci Fatih Öztürk, gole izin vermedi.

72. dakikada Feghouli'nin ceza yayı civarından vuruşunda meşin yuvarlak direğin üstünden auta çıktı.

80. dakikada Galatasaray eşitliği sağladı. Diagne, ceza alanında Lopes ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. VAR orasından gelen uyarı üzerine kenara gelip pozisyonu izleyen hakem Suat Arslanboğa ikinci kez penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Sinan Gümüş topu filelere gönderdi: 1-1

84. dakikada Mariano'nun ceza alanı dışından uzak mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta gitti.

88. dakikada Galatasaray öne geçti. Mariano'nun soldan ceza alanına ortasında arka direkte iyi yükselen Feghouli'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Fatih Öztürk'ten döndü. Pozisyonu takip eden Feghouli, topu filelere gönderdi: 1-2

90+4. dakikada Galatasaray skoru 3-1'e getirdi. Belhanda'nın soldan kullandığı serbest vuruşta kale alanında iyi yükselen Diagne, düzgün bir kafa vuruşuyla topu filelerle buluşturdu: 1-3

Karşılaşma, Galatasaray'ın 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Mücadelenin ardından Akhisarsporlu futbolcular karşılaşmanın hakemi Suat Arslanboğa'ya tepki gösterdi. Futbolcular toplu halde, saha kenarına yönelen Arslanboğa'yı alkışladı.

Galatasaray, rekorunu geliştirdi

Sarı-kırmızılı ekip, kendisine ait Türkiye Kupası'nı en fazla kazanan takım rekorunu 18'e çıkardı.

Bu organizasyonda 23. kez final oynayan Galatasaray, 18 kez kupayı müzesine götürmeyi başardı.

Kupayı en çok kazanan takım olan Galatasaray, bu sezonun yanı sıra, 1962-1963, 1963-1964, 1964-1965, 1965-1966, 1972-1973, 1975-1976, 1981-1982, 1984-1985, 1990-1991, 1992-1993, 1995-1996, 1998-1999, 1999-2000, 2004-2005, 2013-2014, 2014-2015 ve 2015-2016 sezonlarında kupanın sahibi oldu.

Terim, kupada rekora ortak oldu

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kariyerindeki 3. Türkiye Kupası'nı kazanarak bu kulvarda en çok şampiyonluk yaşayan teknik adamlar arasına girdi.

Süper Lig'de 7 kezle en fazla şampiyonluk yaşayan teknik adam unvanını taşıyan Terim, Türkiye Kupası'nı da 3. kez kaldırdı.

Kupada 1999 ve 2000'de iki kez mutlu sona ulaşan Terim, bu sezon da şampiyon olarak bu organizasyonda en fazla şampiyonluk yaşayan teknik direktörler Ahmet Suat Özyazıcı, Gündüz Kılıç ve Aykut Kocaman'ın rekoruna ortak oldu.

Terim'in 18. kupa sevinci

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, teknik adamlık kariyerine bir kupa daha ekledi.

Tecrübeli teknik adam, dördüncü dönemini geçirdiği Galatasaray'da daha önce 18. kez kupa kazanmama başarısı gösterdi.

Sarı-kırmızılı takım, Türk futbolunun Avrupa kupalarındaki en önemli başarısı gösterilen UEFA Kupası şampiyonluğunu 2000 yılında Terim'le elde ederken, tecrübeli çalıştırıcıyla bugüne kadar 7 Süper Lig, 3 TSYD Kupası, 2 Türkiye Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 kez de TFF Süper Kupa şampiyonluğu kazandı.

Akhisarspor karşısında alınan Türkiye Kupası, Terim'in Galatasaray'da kaldırdığı 18. kupa oldu.

Emre Akbaba unutulmadı

Galatasaray'ın, Akhisarspor ile oynadığı final maçında, ligdeki Çaykur Rizespor maçında kaval kemiği kırılan ve uzun süre sahalardan uzak kalacak Emre Akbaba da unutulmadı.

Galatasaray yedek kulübesindeki bir koltuğun üzerine Emre Akbaba yazılı forma bırakıldı.

Sarı-kırmızılı takımın Cezayirli oyuncusu Sofiane Feghouli de attığı golden sonra yedek kulübesinden aldığı Emre Akbaba formasını havaya kaldırarak tribünlere gösterdi.

Diagne yine penaltı kaçırdı

Galatasaray'ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, ligden sonra kupada da bir penaltı atışından yararlanamadı.

Hafta sonunda deplasmanda Çaykur Rizesporlu oynanan lig maçında da bir penaltı atışından yararlanamayan Diagne, Akhisarspor ile oynanan Türkiye Kupası finalinde de kullandığı penaltı atışını gole çeviremedi.

Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray'ın

Futbolda bu yıl 57'ncisi düzenlenen Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşan Galatasaray, kupasını törenle aldı.

Yeni 4 Eylül Stadı'ndaki final müsabakasında Akhisarspor'u 3-1 mağlup eden Galatasaray, kupanın sahibi oldu.

Karşılaşmanın son düdüğüyle Galatasaraylı futbolcular ve teknik heyet, sevinçlerini taraftarla paylaştı.

Platformun kurulmasının ardından ödül töreni gerçekleştirildi.

Türkiye Kupası'nı kazanan futbolculara madalyaları, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Hüsnü Güreli, Sivas Valisi Salih Ayhan, Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, TFF Başkan Vekili Ali Dürüst tarafından verildi.

Galatasaraylı oyuncular Selçuk İnan ve Fernando Muslera, kupayı birlikte kaldırdı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Fatih Terim ve futbolcular kupayla poz verdi.

Futbolcular daha sonra kupayla tribünleri dolaşarak sevinçlerini taraftarla paylaştı.

Akhisarspor'dan protesto

Akhisarspor takımı ise kupa törenine katılmadı. Kupa töreninin ardından soyunma odasından yeniden sahaya dönen Akhisarsporlu oyuncular, Galatasaraylı futbolcuları tebrik etti.

Akhisarsporlu yöneticiler, teknik heyet ve futbolcular, mücadelenin orta hakemi Suat Arslanboğa'ya karşılaşmanın ardından uzun süre tepki gösterdi.

Öte yandan spor yazarlarının oylarıyla "maçın oyuncusu" seçilen Akhisarspor kalecisi Fatih Öztürk de ödülünü aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Galatasaray'ı kutladı.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün oynanan final karşılaşmasında Akhisarspor'u yenerek Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu olan Galatasaray takımını ve tüm Galatasaraylıları tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu'ndan Galatasaray'a tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Akhisarspor'u 3-1 yenerek kupayı kazanan Galatasaray'ı tebrik etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kasapoğlu'nun şu ifadelerine yer verildi:

"2018-2019 sezonu Ziraat Türkiye Kupası Finalinde Akhisarspor'u yenerek kupanın sahibi olan Galatasaray Kulübü'nü tebrik ediyorum. Türkiye Kupası'nı 18. kez müzesine götürme başarısını gösteren futbolcular başta olmak üzere, teknik heyeti, yönetimi ve sarı-kırmızılı camiayı kutluyorum. Kupada üst üste iki kez final oynama başarısı gösteren Akhisarspor'u da tebrik ediyorum."