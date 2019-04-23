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Türkiye Kupası'nda finalistler belli oluyor

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçlarında 24 Nisan'da Akhisarspor, Ümraniyespor'u, 25 Nisan'da ise Evkur Yeni Malatyaspor, Galatasaray'ı konuk edecek.

Türkiye Kupası'nda finalistler belli oluyor

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçlarında 24 Nisan'da Akhisarspor, Ümraniyespor'u, 25 Nisan'da ise Evkur Yeni Malatyaspor, Galatasaray'ı konuk edecek.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
23 Nisan 2019 Salı 11:51
Türkiye Kupası'nda finalistler belli oluyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2018-2019 sezonunun finalistleri belli oluyor.

Bu sezon 57. kez düzenlenen kupanın yarı final rövanşında 24 Nisan'da Akhisarspor ile Ümraniyespor, 25 Nisan Perşembe günü ise Evkur Yeni Malatyaspor ile Galatasaray karşılaşacak.

Yarı final ilk maçını deplasmanda 1-0 kazanan son şampiyon Akhisarspor, üst üste ikinci kez finale çıkmak için Spor Toto 1. Lig ekibi Ümraniyespor karşısında büyük bir avantaja sahip.

Yarı finalin diğer ayağında ise Evkur Yeni Malatyaspor ile Galatasaray 0-0'ın rövanşını Malatya'da oynayacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş maçlarının programı şöyle:

24 Nisan Çarşamba:

20.00 Akhisarspor-Ümraniyespor (Spor Toto Akhisar)

25 Nisan Perşembe:

20.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Galatasaray (Yeni Malatya)

Ümraniyespor, Akhisarspor'a konuk olacak

Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma A Spor'dan naklen yayımlanacak.

İstanbul'da oynanan ilk maçı 1-0 kazanan Akhisarspor 24 Nisan'da oynanacak müsabakada beraberlik ya da galibiyet alması durumunda adını finale yazdıracak. 

Ümraniyespor ise finale yükselmek için rakibi karşısında 1-0 dışında gollü galibiyet elde etmeye çalışacak. 

Maçın 1-0 Ümraniyespor galibiyetiyle sona ermesi halinde finale yükselecek takımı uzatmalar belirleyecek. Uzatmalarda da finale yükselen takımın belirlenmemesi durumunda penaltı atışları sonunda kupanın ilk finalisti belli olacak.

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TürkiyeKupası
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