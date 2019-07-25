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Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Aydın: Hedefimiz 18 kotanın tamamını almak

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, "İnşallah önce Dünya Şampiyonası'nda tüm kotaları alır, ardından da olimpiyatlarda yine tarih yazarız." dedi.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Aydın: Hedefimiz 18 kotanın tamamını almak

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, "İnşallah önce Dünya Şampiyonası'nda tüm kotaları alır, ardından da olimpiyatlarda yine tarih yazarız." dedi.

25 Temmuz 2019 Perşembe 12:24
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Aydın: Hedefimiz 18 kotanın tamamını almak

Güreşte yılın en önemli organizasyonu olan Dünya Şampiyonası, 14-22 Eylül tarihlerinde Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenecek.

Milli güreşçiler, Kazakistan'da 2020 Tokyo Olimpiyatları'na vize almaya çalışacak. Şampiyonada olimpik sıkletlerde ilk 6'ya giren güreşçiler, Tokyo 2020'ye katılmaya hak kazanacak.

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda erkekler serbest stil, grekoromen ve kadınlarda altışar sıklette müsabakalar yapılacak.

Güreş Milli Takımı, bu yıl Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 6 altın, 2 gümüş ve 8 bronz olmak üzere toplam 16 madalya kazandı.

Avrupa şampiyonalarında en fazla madalya sayısına ulaşan milliler, Romanya'da tarihi bir başarı elde etti.

Ay-yıldızlılar, olimpiyat ve dünya şampiyonu güreşçilerin de mindere çıktığı Yaşar Doğu Güreş Turnuvası'nda kazandıkları madalyalarla Kazakistan öncesi "hazırız" mesajı verdi.

Serbest stil ve kadınlarda yapılan şampiyonada milli takım 3 altın, 2 gümüş ve 10 bronz olmak üzere 15 madalya aldı. Türkiye, Dünya Şampiyonası havasında geçen organizasyonda ülke sıralamasında serbest stilde zirvede yer alırken, kadınlarda ikinci oldu.

Başkan Aydın: İyi yoldayız

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dünya Şampiyonası'nda tüm olimpiyat kotalarını almak için mücadele edeceklerini vurguladı.

Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 16 madalya alarak tarih yazdıklarını belirten Aydın, "Yaşar Doğu Güreş Turnuvası'nda serbest stilde şampiyon, kadınlarda ikinci olduk. Bu iyi yolda olduğumuzu açıkça ortaya koydu." diye konuştu.

Aydın, Dünya Şampiyonası'na 2 aydan az bir süre kaldığını dile getirerek, "Hedefimiz 18 kotanın tamamını almak. Dünya Şampiyonası'nda ilk 6'da yer almak kota için yeterli. Ancak birçok güreşçimizden dünya şampiyonu olarak kota almalarını bekliyorum. Güreşçilerimizin bunu başarabileceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Başarı için her türlü imkanı seferber ettik"

Aydın, 2016 Rio Olimpiyatları'nda Türkiye'nin kazandığı 8 madalyanın 5'inin güreşten geldiğine işaret ederek, "En büyük hedefimiz olimpiyatlarda yine en başarılı branş olmak." dedi.

"Amatör spor branşlarının zirvesi olimpiyatlardır." ifadesini kullanan Aydın, şunları kaydetti:

"Yıllardır güreş hep bu konuda zirvede olmuştur. Bizler göreve geldiğimiz günden bu yana bilimsel çalışmaya ağırlık verdik. Önceden takım hocaları sadece antrenörlük değil psikolog, diyetisyen, kondisyoner kısacası her işle uğraşıyordu. Bu da başarıyı düşürüyordu. Şimdi doktorumuz, masörümüz, diyetisyenimiz, kondisyonerimiz, psikoloğumuz var. Tamamen bilimsel çalışıyoruz. Kısacası başarı için her şeyi seferber ettik. İnşallah önce Dünya Şampiyonası'nda tüm kotaları alır, ardından da olimpiyatlarda yine tarih yazarız."

Anahtar Kelimeler:
Dünya ŞampiyonasıGüreş
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