Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 10°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
98337
ALTIN
231.470
DOLAR
5.5853
STERLİN
7.3136
EURO
6.2652
Balonlar 'otizmde farkındalık' için havalandı
Balonlar 'otizmde farkındalık' için havalandı
Cezayir'de 'Buteflika'ya yakın iş adamı sorgulanmaya başlandı' iddiası
Cezayir'de 'Buteflika'ya yakın iş adamı...
Atatürk Havalimanından taşınma hazırlıkları sürüyor
Atatürk Havalimanından taşınma hazırlıkları sürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük Çamlıca Camisi'nde
Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük Çamlıca Camisi'nde
Erdoğan'dan Avrupa şampiyonu tekvandoculara kutlama
Erdoğan'dan Avrupa şampiyonu tekvandoculara kutlama

Türkiye FIFA dünya sıralamasında yükseldi

FIFA dünya klasmanında Türkiye, iki basamak yükselerek 39. sıraya çıktı. Belçika zirvedeki yerini korudu.

Türkiye FIFA dünya sıralamasında yükseldi

FIFA dünya klasmanında Türkiye, iki basamak yükselerek 39. sıraya çıktı. Belçika zirvedeki yerini korudu.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
04 Nisan 2019 Perşembe 17:19
Türkiye FIFA dünya sıralamasında yükseldi

Türkiye Milli TakımıUluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) dünya sıralamasında 39. basamağa yükseldi.

FIFA'nın internet sitesinden açıklanan nisan ayı dünya sıralamasına göre teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'ndeki iki maçını da kazanan ay-yıldızlılar, 1457 puanla iki basamak yükselerek 39. sıraya çıktı.

Belçika'nın liderliğini sürdürdüğü listede, Türkiye'nin elemelerdeki rakiplerinden son Dünya Kupası şampiyonu Fransa, ikinci sırada kalmaya devam etti.

Türkiye'nin elemelerde bulunduğu H Grubu'ndaki diğer ülkelerden İzlanda 40'ıncı, Arnavutluk 62'nci, Andorra 134'üncü, Moldova ise 171'inci sırada yer aldı.

Anahtar Kelimeler:
FİFA Sıralaması
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mandzukic 2021'e kadar Juventus'ta
Mandzukic 2021'e kadar Juventus'ta
Ronaldo Juventus'un gelirini artırdı
Ronaldo Juventus'un gelirini artırdı
Sterling'den öğrencilere kupa maçı jesti
Sterling'den öğrencilere kupa maçı jesti
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim