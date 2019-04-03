Türkiye Avrupa Şampiyonası'nda altın madalyaların peşinde

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da yapılan 14. Avrupa Tekvando Poomse Şampiyonası'na 53 sporcu ile katılan Türk Milli Takımı, şampiyonluk peşinde.

Kemer Spor Salonu'nda dün başlayan ve 3 gün sürecek müsabakalarda 26 ülkeden 541 sporcu altın madalya için kıran kırana mücadele ediyor.

Tekvando Milli Takım Antrenörü Numan Fırat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa Tekvando Poomse Şampiyonası'nda 35 kategoride 53 sporcu ile mücadele ettiklerini söyledi.

Takım halinde çok başarılı olduklarını anlatan Fırat, "En az 40 sporcumuzdan altın madalya bekliyoruz. En fazla altın madalyaları toplayarak takım halinde Avrupa şampiyonu olmayı hedefliyoruz." dedi.

Türkiye'nin bir önceki Yunanistan'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda takım halinde şampiyon olduğunu hatırlatan Fırat, "Hedefimize ulaşmak çok da zor değil." ifadesini kullandı.

Tekvandoda 2 dünya, 3 Avrupa şampiyonluğu bulunan Kübra Dağlı, müsabakada altın madalya alarak, seri yakalamak istiyor.

Türkiye'nin yıldızlarından Kübra Dağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 yıldır spor ile uğraştığını söyledi. İlk olarak karate ile spora adım attığını ancak karate maçlarında sert vuruşları nedeniyle elendiğini anlatan Kübra, tekvandoya yöneldiğini belirtti.

Tekvando branşında da başarılı bir grafik yakaladığını dile getiren Dağlı, "Toplam madalya sayımı hatırlamıyorum. 3 Avrupa, iki dünya şampiyonluğum var. Buradaki müsabakada dördüncü Avrupa şampiyonluğumu almak istiyorum. İlk girdiğim Avrupa şampiyonluğundan bu yana kürsü bizde, dörtte dört yapmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenlik Bölümü'nde eğitim hayatını sürdürdüğünü söyleyen Kübra, şu anda kendini yetiştirdiğini, ileride ise geleceğin sporcularını yetiştirmek istediğini kaydetti.

Sosyal medya aracılığıyla kendisine çok sayıda küçük sporcuların ulaşarak, destek istediğini anlatan Kübra, "Sosyal medya aracılığıyla örnek olduğum, sporda önünü açtığım öğrenciler var. 'Abla seni gördük, biz de başlamak istiyoruz, ailemiz vermiyor, sen konuşabilir misin?' diye yazanlar var, tabii ki de onlara dönüyorum, aileleriyle görüşüp, spora başlattığım öğrenciler oldu." diye konuştu.