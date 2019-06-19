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Türk motosikletçiler İtalya'da gaza basacak

Milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu ve Bahattin Sofuoğlu İtalya'da mücadele edecek.

Türk motosikletçiler İtalya'da gaza basacak

Milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu ve Bahattin Sofuoğlu İtalya'da mücadele edecek.

19 Haziran 2019 Çarşamba 11:04
Türk motosikletçiler İtalya'da gaza basacak

Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre, Dünya Superbike Şampiyonası ve Dünya Supersport 300 Şampiyonası, hafta sonu gerçekleştirilecek.

Dünya Superbike Şampiyonası'ndaki son yarışlarda çıkışa geçen milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu, Misano World Pisti'nde, "Marco Simoncelli" Dünya Superbike Şampiyonası'nın 7. ayak yarışında Türkiye'yi temsil edecek.

Milli sporcu, 21 Haziran Cuma günü serbest antrenmanlara, 22 Haziran Cumartesi günü öğleden önce de Superpole'de ter dökecek. İtalya'da 21 tur üzerinden koşulacak ilk yarış, 22 Haziran Cumartesi günü TSİ 15.00'te, ikinci yarış (21 tur) ise 23 Haziran Pazar günü yine aynı saatte start alacak.

Bahattin Sofuoğlu da İtalya'da 

Genç sporculardan Bahattin Sofuoğlu, Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda yarışacak.

Turkish Puccetti takımıyla piste çıkacak Bahattin, 21 Haziran Cuma günü serbest antrenmanlara, 22 Haziran Cumartesi günü de Superpole mücadelesine çıkacak. 13 tur üzerinden yapılacak İtalya yarışı 23 Haziran Pazar günü TSİ 16.15'te başlayacak.

Anahtar Kelimeler:
Motorsikletİtalya
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