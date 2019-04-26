Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 16°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
94348
ALTIN
244.630
DOLAR
5.9274
STERLİN
7.6449
EURO
6.6023
'ABD’nin dayatmalarla sonuca ulaşamayacağını anlaması gerekiyor'
'ABD’nin dayatmalarla sonuca ulaşamayacağını anlaması...
Prens William'dan Nur Camisi'ne ziyaret
Prens William'dan Nur Camisi'ne ziyaret
FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturması: 210 gözaltı kararı
FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturması: 210...
ABD Kongresine sunulan rapor F-35 projesindeki sorunları gün yüzüne çıkardı
ABD Kongresine sunulan rapor F-35...
Diriliş Ertuğrul dizisinin yıldızına Kuveyt'te yoğun ilgi
Diriliş Ertuğrul dizisinin yıldızına Kuveyt'te...

Türk motosikletçiler İspanya ve Bulgaristan'da kürsü arayacak

Milli motosikletçiler, hafta sonunda İspanya ve Bulgaristan'da kürsüde yer alabilmek için mücadele verecek.

Türk motosikletçiler İspanya ve Bulgaristan'da kürsü arayacak

Milli motosikletçiler, hafta sonunda İspanya ve Bulgaristan'da kürsüde yer alabilmek için mücadele verecek.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
26 Nisan 2019 Cuma 11:10
Türk motosikletçiler İspanya ve Bulgaristan'da kürsü arayacak

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dünya Gençler Şampiyonası İspanya'da, Balkan Avrupa Motokros Şampiyonası da Bulgaristan'da yapılacak.

Milli motosikletçi Deniz Öncü, hafta sonunda Dünya Gençler Şampiyonası’nın ikinci ayağında piste çıkacak.

Red Bull KTM Ajo Takımı ile mücadele eden genç sporcu, Ricardo Tormo Pisti'nde yarın ilk olarak sıralama turuna katılacak.

18 turdan oluşan yarışlar için Deniz Öncü, 28 Nisan Pazar günü TSİ 12.00'de ve TSİ 15.00'te piste çıkarak damalı bayrağı görmeye çalışacak.

7 Türk sporcu Balkan Avrupa Motokros Şampiyonası'nda

7 Türk sporcunun mücadele edeceği Balkan Avrupa Motokros Şampiyonası’nın ikinci ayak yarışı hafta sonu Bulgaristan'da gerçekleştirilecek.

Troyan şehrindeki bin 675 metre uzunluğa sahip MX Pisti'nde yapılacak şampiyonada Emir Abay, Aras Efe Yıldırım, Yiğit Teker, Akil Ulusan, Galip Alp Baysan, Emircan Şenkalaycı ve Ceyhun Kalfalı yer alacak.

Şampiyonada yarın antrenman ve sıralama turları, 28 Nisan Pazar günü de çift etaplı yarışlar yapılacak.

Anahtar Kelimeler:
Motor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fenerbahçe'nin konuğu Trabzonspor
Fenerbahçe'nin konuğu Trabzonspor
Formula 1'de sıradaki durak Azerbaycan
Formula 1'de sıradaki durak Azerbaycan
Futbolda haftanın programı
Futbolda haftanın programı
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim