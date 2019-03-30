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'Türk kadın güreşi dünyada marka oldu'

Kadın Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Efrahim Kahraman, Türkiye'nin bu branşta dünyada marka haline geldiğini söyledi.

'Türk kadın güreşi dünyada marka oldu'

Kadın Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Efrahim Kahraman, Türkiye'nin bu branşta dünyada marka haline geldiğini söyledi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
30 Mart 2019 Cumartesi 16:25
'Türk kadın güreşi dünyada marka oldu'

Edirne Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) gazetecilere açıklamalarda bulunan Efrahim Kahramanmilli takımın Romanya'nın başkenti Bükreş'te nisan ayında düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na hazırlandığını aktardı.

Güreşçilerin sıkı bir kamp dönemi geçirdiğini belirten Kahraman, "Kampımız 8 Nisan'a kadar devam edecek. Bu tarihten itibaren Bükreş'teki şampiyonada başarılar elde etmek için yola çıkacağız. Daha önce de yurt dışından gelen sporcularımızla kamplar yaptık, onlar da güzel geçti. Biliyorsunuz Türk kadın güreşi dünyada marka oldu." diye konuştu.

Kadın Güreş Milli Takımı'nın son organizasyonda Avrupa üçüncüsü olduğunu ifade eden Kahraman, şunları kaydetti:

"Yasemin Adar ve Elif Jale Yeşilırmak Avrupa şampiyonlarımız. Bunun yanı sıra üç madalyamız daha vardı. Bu şampiyonada da hedeflerimiz yine büyük. Tabii ki çıtayı yükseltmek için gidiyoruz. Türk halkının bizden beklentileri çok ve bunun bilincindeyiz. Hedefimiz takım halinde şampiyonluk. İnşallah yine aynı şekilde ilk üçte yer alacağız Avrupa'da. 2019 Dünya Şampiyonası çok önemli bizim için. Burada ilk altıya giren sporcu, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na direk katılma vizesi alacak. Tabii öncelikli hedefimiz Bükreş'teki Avrupa Şampiyonası. 20 gün önce 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda da takım halinde üçüncü olduk. Yeni bir jenerasyonla gittik. Buse Tosun ve Evin Demirhan gibi sporcularımız büyükler kategorisine geçmişlerdi ve bu kadroda yoktular. Onlar olmadan takım halinde Avrupa üçüncüsü olmamız büyük bir başarıdır."

Kahraman, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda madalyalar almak istediklerini sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:
Türkkadıngüreşçi
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