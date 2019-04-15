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Türk güreşçilerden tarihi başarı

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stilde 7, kadınlarda 4, grekoromende 5 madalya kazanan milli takım, şampiyonayı 6 altın, 2 gümüş, 8 bronz olmak üzere toplam 16 madalya ile tamamlayarak tarihi bir başarıya imza attı.

Türk güreşçilerden tarihi başarı

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stilde 7, kadınlarda 4, grekoromende 5 madalya kazanan milli takım, şampiyonayı 6 altın, 2 gümüş, 8 bronz olmak üzere toplam 16 madalya ile tamamlayarak tarihi bir başarıya imza attı.

Editör
Editör
15 Nisan 2019 Pazartesi 01:38
Türk güreşçilerden tarihi başarı
İstanbul

Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli takım, tarihi bir başarıya imza attı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, serbest stilde 7, kadınlarda 4, grekoromen de 5 madalya kazanan Türkiye, şampiyonayı 6 altın, 2 gümüş, 8 bronz olmak üzere toplam 16 madalya ile tamamladı. 

Geçen yıl Dağıstan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 5 altın ve 8 bronz olmak üzere toplam 13 madalya kazanan milliler, Romanya'da çıtayı daha da yükseltti.

Grekoromende takım halinde Avrupa ikincisi

Türkiye, grekoromen stilde 2 altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 6 madalyanın sahibi olurken, 132 puanla takım halinde ikinciliği elde etti. Rusya 192 puanla birinci, Azerbaycan 76 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Şampiyonanın son gününde 67 kiloda Atakan Yüksel, kariyerinin ilk Avrupa şampiyonluğunu kazandı. Cengiz Arslan ise 72 kilo finalinde gümüş madalyada kaldı. 60 kiloda Kerem Kamal ve 81 kiloda Emrah Kuş bronz madalya elde etti.

Ayrıca, 97 kiloda Fatih Başköy, 3-5'incilik maçında İtalyan Daigoro Timoncini'ye 2-1 yenilerek Avrupa beşincisi oldu.

Grekoromen stilde Rıza Kayaalp, dün 130 kiloda altın madalya almıştı.

Milli takım, serbest stilde 3 altın, 1 gümüş ve 3 bronz, kadınlarda ise 1 altın ile 3 bronz madalya kazanmıştı.

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