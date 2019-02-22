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Türk boksör Avni Yıldırım, ABD'de unvan maçına çıkıyor

Türk boksör Avni Yıldırım, Dünya Boks Konseyi süper orta sıklet dünya şampiyonluk maçında ABD'li Anthony Dirrell ile 24 Şubat Pazar günü karşılaşacak.

Türk boksör Avni Yıldırım, ABD'de unvan maçına çıkıyor

Türk boksör Avni Yıldırım, Dünya Boks Konseyi süper orta sıklet dünya şampiyonluk maçında ABD'li Anthony Dirrell ile 24 Şubat Pazar günü karşılaşacak.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
22 Şubat 2019 Cuma 12:57
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Türk boksör Avni Yıldırım, ABD'de unvan maçına çıkıyor

Türk boksör Avni Yıldırım, Dünya Boks Konseyi (WBC) süper orta sıklet dünya şampiyonluk maçında ABD'li Anthony Dirrell ile karşılaşacak.

ABD'nin Minneapolis kentinde gerçekleştirilecek müsabaka, pazar günü TSİ 07.00'de başlayacak ve DMAX'ten naklen yayımlanacak.

Karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında 27 yaşındaki Avni Yıldırım, 34 yaşındaki eski ABD'li şampiyon Anthony Dirrell'a karşı galip gelerek, hayalini kurduğu şampiyonluğa ulaşacağını belirtti.

Anthony Dirrell ise kemerine tekrar kavuşmak için uzun süre beklediğini vurgulayarak, maçın favorisi olduğunu ifade etti.

Anahtar Kelimeler:
Avni Yıldırım Boks
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