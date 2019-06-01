Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 23°
az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
90590
ALTIN
245.012
DOLAR
5.8344
STERLİN
7.3741
EURO
6.5125
3 ilçe ve bir beldede yarın sandık kurulacak
3 ilçe ve bir beldede...
Türkiye 570. maçına çıkıyor
Türkiye 570. maçına çıkıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 82 milyonu Türkiye ortak paydasında buluşturmanın mücadelesini vereceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 82 milyonu Türkiye...
Türkiye-İran sınırında çatışma: 2 asker şehit
Türkiye-İran sınırında çatışma: 2 asker...
Beşiktaş Abdullah Avcı ile 3 yıllığına anlaştı
Beşiktaş Abdullah Avcı ile 3...

Transferin gözdesi Vedat Muric

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin futbolcuları Vedat Muric için sözlü girişimde bulunduklarını ancak resmi bir transfer teklifinin gelmediğini söyledi.

Transferin gözdesi Vedat Muric

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin futbolcuları Vedat Muric için sözlü girişimde bulunduklarını ancak resmi bir transfer teklifinin gelmediğini söyledi.

01 Haziran 2019 Cumartesi 12:16
Transferin gözdesi Vedat Muric

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Vedat Muric'in takımda kalıp kalmayacağı yönündeki soru üzerine Kartal, şu ifadeleri kullandı:

"Muric'in çok talibi var ama hocamız da kalmasını istiyor. Çok ahlaklı ve düzgün bir oyuncu. Kendisinin ne düşündüğünü bilmiyorum. Bize de Türk kulüplerinden resmi bir teklif gelmiş değil. Sadece Fransa'nın Toulouse takımından bir teklif geldi. Onun için neticeyi tam göremiyorum. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin bir girişimi var ama tam böyle masaya oturup, pazarlık aşamasına gelip, hani 'Buradan döndük, buradan dönmedik.' diyecek şeyim yok."

Vedat Muric'in hem İstanbul kulüplerinde hem de Avrupa'da başarılı olacağına inandığını belirten Kartal, "Başarılı olmak için uğraşan bir oyuncu. Mücadeleci biri. Bana göre her yerde başarılı olur. Kulüp yönetiminde ve teknik kadroda bir sıkıntı olursa o çocuk başarılı olamayabilir." şeklinde konuştu.

Yeni teknik direktörleri İsmail Kartal'ın yeni sezon için çalışmalara başladığını ifade eden Kartal, şunları kaydetti:

"Şimdi yeni bir hocamız var. Mevcut ve kiralık olan oyuncularla hocamız görüşmelere başladı. İsmail Kartal zaten Rizeli. Şimdi normal bir takımda çalışmasıyla Rize'de çalışmasının daha farklı olacağından son derece eminim. Rize'nin çocuğu neticede. Hem taraftar olsun hem halk olsun hepimizde anında bir kabullenme oldu. Rize yeni sezona Kartal ile çok güzel devam edecek diye düşünüyorum."

Anahtar Kelimeler:
VedatMuriç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye 570. maçına çıkıyor
Türkiye 570. maçına çıkıyor
Beşiktaş Abdullah Avcı ile 3 yıllığına anlaştı
Beşiktaş Abdullah Avcı ile 3 yıllığına anlaştı
Avrupa futbolunun en büyüğü belli oluyor
Avrupa futbolunun en büyüğü belli oluyor
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Ajanshaber Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim