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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: Kazandığımız için mutluyum

Spor Toto Süper Lig'de Göztepe'yi 3-1 mağlup eden Trabzonspor'un teknik direktörü Ünal Karaman, "Kazandığımız için mutluyum ama bunu coşku haline getirip farklı bir noktaya götürmenin anlamı yok." dedi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: Kazandığımız için mutluyum

Spor Toto Süper Lig'de Göztepe'yi 3-1 mağlup eden Trabzonspor'un teknik direktörü Ünal Karaman, "Kazandığımız için mutluyum ama bunu coşku haline getirip farklı bir noktaya götürmenin anlamı yok." dedi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
23 Şubat 2019 Cumartesi 09:35
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: Kazandığımız için mutluyum

Spor Toto Süper Lig'de Göztepe'yi 3-1 mağlup eden Trabzonspor'un teknik direktörü Ünal Karaman, "Kazandığımız için mutluyum ama bunu coşku haline getirip farklı bir noktaya götürmenin anlamı yok." dedi. 

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Karaman, kendilerini alkışlayan Göztepe taraftarına teşekkür ederek, "Oynayanı ve kazananı centilmence alkışladılar. Sahalarımızda görmek istediğimiz bir hareketti. Aldığımız galibiyet kadar anlamlı bir hareketti." diye konuştu.

Oyuncularının zor bir dönemden geçtiğini kaydeden Karaman, şu ifadeleri kullandı:

"Sayısı bir hayli az ve genç bir oyuncu grubuyla mücadele ediyoruz. Hayata şöyle bakarız biz; her imkanı bir imtihan gibi görürüz, her imtihanı da imkan. Biz bu kardeşlerimize bir imkan verdik. Onlar öğrenmeye devam ederek, yarışacaklar, acı çekecekler, çile çekecekler, daha çok gayret gösterecekler ama oldum demeyecekler. Ben bugün onlara görev verdim ama daha yolun başındalar, çok çalışacaklar, çok mücadele edecekler. Biz de onları alkışlayacağız. Türk spor kamuoyu onları alkışlayarak takdir edecek. Kazandığımız için mutluyum ama bunu coşku haline getirip farklı bir noktaya götürmenin anlamı yok. Salı günü çok önemli bir kupa müsabakası oynayacağız. En kısa zamanda yaralarımızı sarıp tedavilerimizi yapıp en iyi kadromuzla sahaya çıkıp turu geçmek istiyoruz."

Anahtar Kelimeler:
Trabzon Spor
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