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Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu: Trabzonspor'un bu sezon hedefi ikincilik

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu, "Gerçekçi olmak gerekirse bizim mücadelemiz şu anda 2 ile 4. sıralar arasında." dedi.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu: Trabzonspor'un bu sezon hedefi ikincilik

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu, "Gerçekçi olmak gerekirse bizim mücadelemiz şu anda 2 ile 4. sıralar arasında." dedi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
28 Mart 2019 Perşembe 09:49
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu: Trabzonspor'un bu sezon hedefi ikincilik

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili takımın bu sezonu ikinci sırada bitirmeyi hedeflediğini söyledi.

Volkswagen Arena'da gerçekleştirilen 65. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödül Töreni öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ağaoğlu, bu sezon iyi bir performans gösterdiklerini belirtti.

Kadrolarını 38 milyondan 16 milyon avroya çektiklerini dile getiren Ağaoğlu, "Gerçekçi olmak gerekirse bizim mücadelemiz şu anda 2 ile 4. sıralar arasında. Ülke futboluna kazandırdığımız gençler herkesin malumu. Fair play sıralamasında da yanılmıyorsam Trabzonspor 1. sırada. Trabzonspor'un bu sezon hedefi ikincilik. İlk sıra kimin olursa olsun ama seneye herkes ilk sıra için biraz dikkatli olsun." diye konuştu.

Başarılı sporcuların topluma rol-model olduğunu ve bu sebeple ödüllendirilmeleri gerektiğini vurgulayan Ağaoğlu, A Milli Futbol Takımı'yla ilgili şunları aktardı:

"Şanslı bir başlangıç yaptık diyebiliriz. İlk maçlarımızı Arnavutluk ve Moldova ile oynamamız önemliydi. Şansımızın iyi gideceği burada yürüyeceğimiz çektiğimiz kuradan ve fikstürden belli oldu. Milli takım, bize yakışan bir karakter ortaya koydu. Bizim milli takımımız bu. Dört tane milli takım çıkarırız biz aslında. Galiba sıkıntımız bir türlü doğru milli takımı çıkartmayı başaramamızdı çünkü işin başında doğru bir teknik direktör yoktu." ifadelerini kullandı.

"Fransa'yı kötü bir sürpriz bekliyor olabilir"

Ahmet Ağaoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın son Dünya Kupası şampiyonu Fransa'ya karşı sürpriz yapabileceğini dile getirdi.

2002 Dünya Kupası'nda Türkiye'yi 3. yapan Şenol Güneş'in yerine Guus Hiddink'in getirilmesini eleştiren Ağaoğlu, "Elinizde böyle biri varsa kullanacaksınız. Facia Hiddink'in getirilişiyle başladı ama kimse farkında değildi. Senin böyle bir lüksün yok. Bunu yapamazsın. 'Adamın kariyeri varmış.' Hiddink'in kariyeri bizim 3. olduğumuz dünya kupasında Güney Kore'yi 4. yapması, kariyer bu. Sen kendi dinamiklerini kullanmazsan başına gelecekler belli. 2002-2019, 17 yıldır debelenip duruyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ağaoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda Fransa ile yapacağı maç hakkında ise "Son dünya şampiyonuna karşı oynayacaksınız ama hiç belli olmaz. Çok net söylüyorum hiç belli olmaz. Fransa'yı kötü bir sürpriz bekliyor olabilir. Bunu yapacak potansiyele sahibiz." diyerek sözlerini tamamladı.

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Trabzon
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