Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 12°
parçalı bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
104062
ALTIN
230.471
DOLAR
5.4466
STERLİN
7.1583
EURO
6.2007
Küresel piyasalar Fed sonrası pozitif seyrediyor
Küresel piyasalar Fed sonrası pozitif...
A Milli Futbol Takımı hazırlıklarını sürdürdü
A Milli Futbol Takımı hazırlıklarını...
Fenerbahçe Beko Rusya deplasmanında
Fenerbahçe Beko Rusya deplasmanında
Down sendromlu çocuklar sporla daha mutlu
Down sendromlu çocuklar sporla daha...
Beşiktaş'ta yerlilerden hücuma büyük katkı
Beşiktaş'ta yerlilerden hücuma büyük katkı

Trabzonspor Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin: Taraftarımızın önüne daha güçlü çıkacağız

Trabzonspor Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, lige verilen arada sakat oyuncuların aralarına katılmasıyla daha güçlü şekilde Antalyaspor maçında taraftarlarının önüne çıkacaklarını söyledi.

Trabzonspor Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin: Taraftarımızın önüne daha güçlü çıkacağız

Trabzonspor Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, lige verilen arada sakat oyuncuların aralarına katılmasıyla daha güçlü şekilde Antalyaspor maçında taraftarlarının önüne çıkacaklarını söyledi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
21 Mart 2019 Perşembe 09:34
Trabzonspor Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin: Taraftarımızın önüne daha güçlü çıkacağız

Trabzonspor Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, A Milli Futbol Takımı'nın oynayacağı müsabakalar ve yerel seçimler için verilen üç haftalık aradan sonra Trabzonspor'un daha da güçlenerek lige devam edeceğini belirtti.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından futbolcuların izinli olduğunu ifade eden Haluk Şahin, şöyle devam etti:

"Zor ve yorucu bir fikstürün ardından Erzurumspor maçını kazanarak moralli bir şekilde milli araya girdik. Teknik heyetimiz, futbolcularımız özellikle ligin ikinci yarısında yaşanan eksiklikler ve sakatlıklar yüzünden çok fazla efor sarf ettiler. Takım arkadaşlarının yokluğunda büyük bir özveri ve sahiplenme göstererek Trabzonspor'u yukarılara taşıyan futbolcularımıza cuma gününe kadar izin verdik. Cuma günü takımımız yeniden toplanacak ve Antalyaspor maçı hazırlıklarımıza başlayacağız."

Şahin, taraftarlarının karşısına daha güçlü şekilde çıkacaklarını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Önümüzde yaklaşık 18 günlük bir süre var. Bu sürede cezalı olduğu için Erzurumspor maçında yer alamayan Yusuf Yazıcı takıma katılacak. Abdülkadir Ömür de takım arkadaşlarıyla çalışmalara başlayacak. Sağ bekimiz Pereira'nın da iyileşme sürecinde sona yaklaştık. Sağlık kurulumuzun vereceği rapor doğrultusunda onun da takımla birlikte çalışacağını ve Antalyaspor maçında hazır duruma geleceğini düşünüyoruz. İnşallah sahamızda oynayacağımız karşılaşmada çok daha güçlü bir şekilde taraftarımızın önüne çıkacağız."

"Avrupa'da olmak istiyoruz"

Haluk Şahin, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında aldıkları galibiyetle ligde Avrupa kupalarına katılma iddialarını güçlendirdiklerini söyledi.

Ligi bitirebilecekleri en üst seviyede bitirmek istediklerini belirten Şahin, "Sezon sonunda Avrupa'da olmak istiyoruz. Bu hedefimizi gerçekleştirip Trabzonspor'un ait olduğu Avrupa arenasında tekrar yer almasını sağlayacağız." şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Trabzon Spor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anadolu Efes ile Barcelona Lassa play-off'u garantiledi
Anadolu Efes ile Barcelona Lassa play-off'u garantiledi
UEFA'dan Ümit Öztürk ve Ceyhun Sesigüzel'e görev
UEFA'dan Ümit Öztürk ve Ceyhun Sesigüzel'e görev
Porto, Casillas'ın sözleşmesini uzattı
Porto, Casillas'ın sözleşmesini uzattı
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim