Trabzonspor, Erzurumspor deplasmanında galip

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yapılan Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Trabzonspor maçı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

3. dakikada ceza sahasına giren mavi beyazlı futbolcu Kone'nin pasıyla buluşan Opseth'in çektiği şutta top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

15. dakikada ev sahibi ekip gole çok yaklaştı. Sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşta Eduok'un doğrudan kaleye vurduğu şutta top sağ yan direğe çarparak geri döndü.

18. dakikada Leo'nun sol kanattan penaltı noktasına ortaladığı topa Taylan Antalyalı gelişine vurdu. Hosseini topa engel olarak topu uzaklaştırdı.

30. dakikada Eduok'un ceza sahasına girmeden çektiği sert şutta meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

32. dakikada Sosa'nın sağ kanattan kullandığı korner atışında Ekuban'ın kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

38. dakikada Taylan Antalyalı'nın pasıyla topla buluşan Eduok'un çektiği şutta meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere sona erdi.

49. dakikada orta sahada topla buluşan Ekuban sol çaprazdan ceza alanına girer girmez çok sert vurdu. Üst direğe çarpan top, çizginin önüne düştü.

50. dakikada ev sahibi ekibin atağında İbrahim Akdağ'ın derinlemesine gönderdiği pasta topla buluşan Taylan Antalyalı kaleciyle karşı karşıya kaldı. Taylan'ın gelişine vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kontrol etti.

52. dakikada Sosa'nın kaybettiği topu ceza sahasının dışında alan Taylan Antalyalı, yerden vurdu. Uğurcan Çakır iki hamlede topa sahip oldu

64. dakikada konuk ekip öne geçti. Orta alanda Ekuban'ın pasıyla topla buluşan Nwakaeme, ceza alanı sol çaprazında yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

72. dakikada Rodallega'nın pasıyla defans arkasında topla buluşan Ekuban, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kaleci Sehic, kritik bir dokunuşla mutlak golü önledi.

80. dakikada ev sahibi ekibin golü geçersiz sayıldı. Sağ kanatta gelişen Büyükşehir Belediye Erzurumspor atağında içeri ortalanan topa Munsy kafa vurdu. Edouk'a çarpan top ağlara gitti. Hakem Ali Palabıyık, VAR sisteminin uyarısıyla golü geçersiz saydı.

86. dakikada konuk ekibin golü iptal edildi. Rodallega'nın pası sonrası Ekuban'ın şutunda kaleciden dönen topu Nwakaeme tamamladı ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. VAR incelemesi sonrası pozisyon öncesinde Rodallega'nın Lokman Gör'e faul yaptığını belirleyen hakem golü geçersiz saydı.

Müsabaka konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.