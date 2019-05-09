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Trabzonspor'dan transfer haberlerine ilişkin açıklama

Trabzonpsor, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür ve Hugo Rodallega ile ilgili transfer haberlerinin gerçek dışı olduğunu bildirdi.

Trabzonspor'dan transfer haberlerine ilişkin açıklama

Trabzonpsor, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür ve Hugo Rodallega ile ilgili transfer haberlerinin gerçek dışı olduğunu bildirdi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
09 Mayıs 2019 Perşembe 09:50
Trabzonspor'dan transfer haberlerine ilişkin açıklama

Trabzonspor Kulübü, futbolcuları Yusuf YazıcıAbdülkadir Ömür ve Hugo Rodallega ile ilgili transfer haberlerinin gerçek dışı olduğunu bildirdi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, son günlerde gerek ulusal, gerekse yerel medya organlarında futbolcuları Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür ve Hugo Rodallega ile ilgili transfer haberlerinin yer aldığı belirtildi.

Bu haberlerin tamamının gerçek dışı olduğu vurgulanan açıklamada, "Spor Toto Süper Lig'de oynayacağımız üç kritik müsabaka öncesi futbolcularımızın gerçek dışı haberlerle performansına etki edilmesine asla izin vermeyeceğimizin bilinmesini isteriz." ifadelerine yer verildi.

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Trabzon
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