Trabzonspor'dan 'Hello Brother' mesajı

Trabzonsporlu futbolcular, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 15 Mart'ta cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenleri unutmadı.

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesaplarından yayımlanan videoda, terör saldırısında hayatını kaybeden Davud Nabi'nin son sözü olan "Hello Brother" (Merhaba kardeşim) ifadesini, futbolcular Abdülkadir Ömür, Vahid Amiri, Zargo Toure, Olcay Şahin, Joao Pereira, Kamil Ahmet Çörekçi ve Abdulkadir Parmak, kendi dillerinde tekrarladı.

Olcay Şahan videoda, "Çok üzgünüz. Başımız sağolsun." Senegal asıllı Fransız futbolcu Zargo Toure de "Yaşananlardan dolayı çok üzgünüm. Allah, hepimizin yanındadır" ifadelerini de kullandı.