Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 27°
parçalı bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
93771
ALTIN
253.202
DOLAR
5.8598
STERLİN
7.3775
EURO
6.5662
BM'nin Kaşıkçı cinayetine ilişkin raporu açıklandı
BM'nin Kaşıkçı cinayetine ilişkin raporu...
Pazar günü 10,5 milyon seçmen sandık başına gidecek
Pazar günü 10,5 milyon seçmen...
Askerlik süresini 6 aya indiren teklif TBMM'de kabul edildi
Askerlik süresini 6 aya indiren...
Yıldırım: İmamoğlu ile Küçükkaya'nın ortak yayın öncesi bir araya gelmesi gayriahlaki
Yıldırım: İmamoğlu ile Küçükkaya'nın ortak...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mursi'nin hayatını kaybetmesini seyreden insanlığı kınıyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mursi'nin hayatını kaybetmesini...

Trabzonspor'da 9427 kişinin üyelikleri düşürüldü

Trabzonspor, iki yıl üst üste aidatlarını ödemeyen 9 bin 427 kişinin üyeliklerinin düşürüldüğünü açıkladı.

Trabzonspor'da 9427 kişinin üyelikleri düşürüldü

Trabzonspor, iki yıl üst üste aidatlarını ödemeyen 9 bin 427 kişinin üyeliklerinin düşürüldüğünü açıkladı.

19 Haziran 2019 Çarşamba 11:06
Trabzonspor'da 9427 kişinin üyelikleri düşürüldü

Trabzonspor Kulübünde iki yıl üst üste aidatlarını ödemeyen 9 bin 427 kişinin üyeliklerinin düşürüldüğü bildirildi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Tüzüğümüzde aidat ödemeye çağrı başlığıyla yer alan 19. maddenin 'a' ve 'b' fıkraları ile 23. maddenin 'e' fıkrası uyarınca üyelik aidatlarını iki yıl üst üste ödemeyen üyelerimiz, yönetim kurulumuzun 14 Haziran 2019 tarih ve 25 sayılı kararı ile asil üyelikten düşürülmüştür." ifadesine yer verildi.

Trabzonspor'da böylece 23 bin 736 üye sayısının da 14 bin 309'a düştüğü öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
Trabzon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Canada: 4 shot during Raptors' NBA title parade
Canada: 4 shot during Raptors' NBA title parade
Milli güreşçi Rıza Kayaalp dünyaevine girecek
Milli güreşçi Rıza Kayaalp dünyaevine girecek
Eski UEFA Başkanı Platini serbest bırakıldı
Eski UEFA Başkanı Platini serbest bırakıldı
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Ajanshaber Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim