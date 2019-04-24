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Tottenham Hotspur'a tek golle yetti

İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Tottenham Hotspur, sahasında Brighton Hove Albion'ı 1-0 mağlup etti.

Tottenham Hotspur'a tek golle yetti

İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Tottenham Hotspur, sahasında Brighton Hove Albion'ı 1-0 mağlup etti.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
24 Nisan 2019 Çarşamba 10:17
Tottenham Hotspur'a tek golle yetti

İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında Tottenham Hotspur, sahasında Brighton Hove Albion'ı 1-0 yendi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'yi eleyerek yarı finale yükselen Tottenham Hotspur, sahasında küme düşmeme mücadelesi veren Brighton Hove Albion'ı ağırladı.

İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede Tottenham Hotspur'a galibiyeti getiren golü 88. dakikada Christian Eriksen attı.

Bu galibiyetin ardından Tottenham Hotspur puanını 70'e çıkarırken, Brighton Hove Albion 34 puanda kaldı.

Premier Lig'in en erken golü

Gecenin diğer mücadelesinde Southampton deplasmanda Watford ile 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmanın 7. saniyesinde Southampton'ı öne geçiren golü kaydeden 32 yaşındaki İrlandalı futbolcu Shane Long, Premier Lig tarihinin en erken golüne imza attı.

Watford'a beraberliği getiren gol ise 90. dakikada Andre Gray'den geldi.

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Tottenham
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