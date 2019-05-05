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Tottenham'da düşüş sürüyor

Premier Lig'de Tottenham Hotspur, konuk olduğu Bournemouth'a 1-0 mağlup oldu.

Tottenham'da düşüş sürüyor

Premier Lig'de Tottenham Hotspur, konuk olduğu Bournemouth'a 1-0 mağlup oldu.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
05 Mayıs 2019 Pazar 08:12
Tottenham'da düşüş sürüyor

İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Bournemouth, sahasında Tottenham Hotspur'u 1-0 yendi. 

Ligi ilk 4 arasında tamamlayarak gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne kalma mücadelesi veren Tottenham, orta sıralarda yer alan Bournemouth'a konuk oldu.

İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede Bournemouth'a galibiyeti getiren golü, 90+1. dakikada Nathan Ake attı. Tottenham'da 43. dakikada Son Heung-min, 48. dakikada Juan Foyth doğrudan kırmızı kart görerek takımını 9 kişi bıraktı.

Geçen hafta West Ham United'a kaybetmesinin ardından bu hafta da mağlup olan Tottenham Hotspur, maç fazlası ve 70 puanla 3. sırada kalırken, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne kalma şansını riske soktu. Bournemouth ise puanını 45'e çıkardı.

Anahtar Kelimeler:
Tottenham
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