Toldo ile Emre Belözoğlu 14 yıl sonra buluştu

Eski İtalya milli takımı kalecisi Francesco Toldo ile Inter'den takım arkadaşı Emre Belözoğlu tam 14 yıl sonra ilk kez İstanbul'da bir araya geldi.

Etiler'deki keyifli buluşmada, iki eski takım arkadaşı AA muhabirine özel açıklamalarda bulundu.

İlk kez geldiği Türkiye'nin kendisi için yeni bir ülke olduğunu belirterek sözlerine başlayan Toldo, Emre Belözoğlu ile yıllar sonra buluştuğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

Emre Belözoğlu'nun hiç yaşlanmadığını belirterek sözlerine başlayan Toldo, "Görüyorsunuz zaman benim için geçmiş Emre aynı. Hiç yaşlanmıyor. 15 sene önce nasılsa hala aynı. 20 sene önce de belki 38 yaşındaydı. Bizi kandırıyordu. Onun için zaman geçmiyor. Her zaman böyle genç, çocuksu suratı vardı. Hala onu koruyor. Emre, İtalya'da çok seviliyor, çünkü her zaman dürüsttü ve hep gözüktüğü gibiydi. Ama baraj kurdururken Emre ile Okan'ı yan yana koyamıyordum, ancak birinin diğerinin üstüne çıkması gerekti. (gülerek) İkisi için de şunu söyleyebilirim, çok hızlıydılar ve çok teknik oyunculardı. Tam bir Serie A oyuncularıydı. Türkiye'yi temsil ediyorlardı. Hakem maçı bitirdiğinde dahi koşuyordu, durmuyordu. Emre'yi geçen gün izledim hala koşuyor." ifadelerini kullandı.

"17 yıl sonra geldim, Emre'ye o gün için teşekkür ediyorum"

Toldo, kariyerindeki tek golü kendisine Emre Belözoğlu'nun attırdığını ve o anın kendisi için çok özel olduğunu belirtti. 2002-2003 sezonunda Pierluigi Collina'nın düdük çaldığı maçta, Juventus'a karşı oynadıkları mücadelenin uzatma dakikalarına 1-0 geride girdiklerini kaydeden eski İtalyan kaleci, o anı şöyle anlattı:

"Maçın 95. dakikası, son 20 saniye, son korner. Normalde kalecileri beklemezler. Ben korneri kullanacak Emre'ye "Bekle" diyerek kalemden Juventus ceza sahasına koşuyordum. Emre bekledi, ortaladı ve o gol oldu. Benim için de hatırladığım en güzel anılardan bir tanesiydi. 17 yıl sonra geldim, Emre'ye o gün için teşekkür ediyorum."

"Emre'ye çok vurdular. Bu kadar olmaz"

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu yakından ilgilendiren Beşiktaş-Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe-Galatasaray karşılaşmalarını tribünden izlediğini aktaran Francesco Toldo, "Başakşehir için çok zor bir maç oldu. Sıralamaya bakınca, hala Başakşehir için işler iyi. Beşiktaş bu maça çok ekstra hazırlanmıştı, kazanmak için çok isteklilerdi. O yüzden Başakşehir için zor bir maç oldu. Emre'nin üstüne de çok oynadılar. Emre'ye çok vurdular. Bu kadar olmaz. Emre, hakemlerin koruması gereken futbolculardan bir tanesi. Benim için Türk futbolunun bir sembolü. Bakın hala 19 gösteriyor." diye konuştu.

Toldo, "İzlediğiniz maçlardan sonra şampiyonluk favorisi olarak hangi takımı görüyorsunuz?" sorusuna ise, "Şampiyonluk için ağır basan takımı söylemek çok zor. Başakşehir'in 5 puanlık avantajı olduğu ortada ama baskıyı kaldırması gerekiyor. Ne yapacakları kendilerine bağlı. Galatasaray'ı da izledim, Galatasaray da istiyor. Fenerbahçe'ye karşı iyiydiler. Galatasaray'ın da tüm maçlarını kazanması ve rakibinin puan kaybını beklemesi gerekiyor tabii ki." yanıtını verdi.

"Muslera'yı kendini daha geliştirmiş gördüm"

Efsane İtalyan kaleci, hafta sonunda Süper Lig'de izlediği maçlardaki kaleci performanslarıyla ilgili olarak ise şu değerlendirmede bulundu:

"Açıkçası bir hata görmedim. İlk olarak onu söyleyebilirim. Dört takımın kalecisini de hazır ve konsantre olmuş bir şekilde gördüm. Muslera'yı daha önceden tanıdığım için Muslera'yı kendini daha geliştirmiş gördüm diyebilirim."

Francesco Toldo, "Birlikte oynadığın en iyi 11'i bize söyleyebilir misin?" sorusunu ise, "Emre, Emre, Okan Emre, Okan. Şaka bir yana çok futbolcu ile oynadım. 1990-2014 dünyanın en iyi futbolcuları İtalya'daydı. Onları kesinlikle ayırt edemem." şeklinde yanıtladı.

"O kurtarışımdan sonra Wembley'i yaktılar, yıktılar"

Toldo, 2000 Avrupa Futbol Şampiyonası finalinde Fransa ile oynadıkları maçta David Trezeguet'den yediği altın golün hatırlatılması üzerine ise, "O kadar gol kurtardım. Hatırlaya hatırlaya bu golü mü hatırladınız. Hatırlamıyorum bile, yediklerimi hatırlamıyorum. Kurtardıklarımı hatırlıyorum. Ama Okan'ın bana milli maçta kafa ile attığı bir gol vardı." sözlerine yer verdi.

İtalyan kaleci, en iyi kurtarışını ise, "1999'da Arsenal, Fiorentina maçında yaptığım kurtarış vardı. O kurtarışımdan sonra Wembley'i yaktılar, yıktılar. Avrupa Şampiyonası'nda Hollanda'ya karşı kurtardığım 2 penaltı da vardı ama o normaldi. Öbür maçta stadı yaktılar." şeklinde anlattı.

Toldo son olarak İstanbul'da beğendiği şeylerle ilgili olarak, "Kapalıçarşı, Yerebatan Sarnıcı, Topkapı Sarayı ve bütün Boğaz kıyıları. Bir de Fenerbahçe taraftarını çok beğendim, Boca Juniors taraftarına benziyorlardı, inanılmazlardı." ifadelerini kullandı.

Emre Belözoğlu: "Francesco İtalya futbol tarihinin en büyük oyuncularından bir tanesi"

Emre Belözoğlu da yıllar sonra Francesco Toldo ile bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Kendisine öncelikle hoş geldin diyorum. Francesco İtalya futbol tarihin en büyük oyuncularından bir tanesi. Futbolculuklar ya da kariyerler hepsi bir gün bitiyor ama insan kalabilmek her şeyden çok daha değerli. Kendisi çok değer verdiğimiz bir insan. Burada onunla karşılaşmak benim için mükemmel oldu." sözlerine yer verdi.

Okan Buruk ile İtalyan ekibi Inter'e transfer oldukları ilk günlerde kendilerine en çok yardım eden isimlerin başında İtalyan kaleci Toldo'nun geldiğinin altını çizen Emre, "Bir sürü güzel anımız var, sevinçlerimiz, hüzünlerimiz var. Toldo'ya attırdığım gol sahada unutmadığımız hatıralarımızdan bir tanesi oldu. Kendisini görmek, tekrar eski günleri konuşmak mükemmel oldu. Onu bir dahaki sefere daha özel bir şekilde İstanbul'da ağırlamak istiyorum. Bunu inşallah yapacağız. Francesco çok sempatik birisi. İtalya'nın değerlerini taşımak ayrı bir şey, bir de oyuncu grubunu içeride büyük takımlara adapte edecek kalibrede ve karakterde oyuncu olmak ayrı bir şey. Okan ağabey ile benim kulübe, saha içine alışmamızda çok yardımcı oldu." şeklinde konuştu.