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THY Avrupa Ligi'nde yılın başantrenörü Itoudis

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 2018-2019 sezonunu şampiyon tamamlayan Rus ekibi CSKA Moskova'nın Yunan çalıştırıcısı Dimitris Itoudis, yılın başantrenörü seçildi.

THY Avrupa Ligi'nde yılın başantrenörü Itoudis

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 2018-2019 sezonunu şampiyon tamamlayan Rus ekibi CSKA Moskova'nın Yunan çalıştırıcısı Dimitris Itoudis, yılın başantrenörü seçildi.

16 Temmuz 2019 Salı 14:13
THY Avrupa Ligi'nde yılın başantrenörü Itoudis

THY Avrupa Ligi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 2005 yılından bu yana efsane Rus çalıştırıcı Alexander Gomelsky adına verilen yılın en iyi başantrenörü ödülüne, yapılan oylama sonucunda 48 yaşındaki Yunan antrenör Dimitris Itoudis ikinci kez layık görüldü.

İkinci Ergin Ataman

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda yer alan 16 takımın başantrenörlerinin yaptığı oylama sonucunda, Anadolu Efes ile Dörtlü Final oynama başarısını gösteren Ergin Ataman ikinci, Zalgiris başantrenörü Sarunas Jasikevicius ise üçüncü oldu.

Ligde yılın başantrenörü ödülünü daha önce 3 kez Obradovic, ikişer kez Pablo Laso ile Ettore Messina ve birer kez Pini Gershon, Dusko Vujosevic, Xavi Pascual, Dusan Ivkovic, Georgios Bartzokas ve David Blatt kazandı.

Son Güncelleme: 16.07.2019 14:18
Anahtar Kelimeler:
EuroleagueNBABasketbol
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