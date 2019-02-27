THY Avrupa Ligi'nde Türk gecesi

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında Fenerbahçe Beko, yarın sahasında Anadolu Efes ile karşı karşıya gelecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak maç saat 20.45'te başlayacak. Müsabaka, beIN Sports 3'ten yayınlanacak.

Son yıllarda THY Avrupa Ligi'nin en başarılı takımlarından sarı-lacivertliler, bu sezon da iyi grafiğini sürdürüyor. Sırp başantrenör Zeljko Obradovic'in öğrencileri, bu sezon 23 maçta 20 galibiyet, 3 yenilgi alarak 16 takımlı ligde liderlik koltuğunda oturuyor. Fenerbahçe Beko, play-off'lara kalmayı geçen hafta, normal sezonun bitimine 8 maç kala garantilemişti.

Avrupa'da özlediği iyi performansı bu sezon başantrenör Ergin Ataman yönetiminde sergileyen lacivert-beyazlı takım ise 15 galibiyet, 8 mağlubiyetle 4. sırada yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı ev sahibi Anadolu Efes 89-83 kazanmıştı.

Avrupa'daki 14. randevu

Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, Avrupa kupalarında bugüne dek 13 kez karşılaştı.

Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertli ekip 10, lacivert-beyazlı takım ise 3 galibiyet elde etti.

FIBA organizasyonlarında iki kez karşılaşan takımlar, birer galibiyet aldı. THY Avrupa Ligi'ndeki 11 mücadelede ise Fenerbahçe 9, Anadolu Efes 2 galibiyet yaşadı.

Program

THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

20.00 Khimki (Rusya) - AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya)

20.45 Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes

22.05 Maccabi FOX (İsrail) - Darüşşafaka Tekfen

22.30 Baskonia (İspanya) - Zalgiris (Litvanya)

23.00 Herbalife Gran Canaria (İspanya) - Panathinaikos (Yunanistan)

1 Mart Cuma:

21.00 Buducnost VOLI (Karadağ) - Bayern Münih (Almanya)

22.30 Olympiakos (Yunanistan) - CSKA Moskova (Rusya)

23.00 Barcelona Lassa (İspanya) - Real Madrid (İspanya)