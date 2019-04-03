THY Avrupa Ligi'nde son hafta heyecanı

Basketbolda Avrupa'nın kulüpler bazındaki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun son hafta maçlarıyla play-off'a kalan son ekipler belli olacak.

Ligde 30. hafta maçları, yarın ve 5 Nisan Cuma günü oynanacak.

Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova, Real Madrid, Anadolu Efes ve Barcelona Lassa'nın garantilediği play-off'un son 3 bileti için ise 6 takım kıyasıya bir mücadeleye girecek.

Anadolu Efes'in rakibi belli, Fenerbahçe Beko rakibini bekliyor

THY Avrupa Ligi'nde son hafta öncesi Türk takımlarından Anadolu Efes'in rakibi belli olurken, Fenerbahçe Beko, normal sezonu 8. sırada bitirecek ekiple play-off'ta karşılaşacak.

Normal sezonu 4. sırada bitirmeyi daha önce garantileyen Anadolu Efes, play-off'ta 5. sırada yer alması kesinleşen İspanya temsilcisi Barcelona Lassa ile eşleşti.

Büyük bir başarı elde ederek normal sezonu lider bitirmeyi garantileyen Fenerbahçe Beko ise play-off'a 8. sıradan girecek ekiple mücadele edecek.

Son bilet için 6 aday

Play-off'un son 3 bileti için 6 takım mücadele verecek.

Baskonia, Panathinaikos, Zalgiris, AX Armani Exchange Olimpia Milan, Maccabi FOX ve Olympiakos, son hafta mücadelelerinde play-off'a kalmaya çalışacak.

Bu takımlar arasında Baskonia ve Panathinaikos kendi kaderini belirleme şansına sahip. Bu iki takım, son hafta maçlarını kazanırsa adını play-off'a yazdıracak.

Alınacak sonuçlara göre play-off'a kalacak ekipleri 3'lü, 4'lü, 5'li hatta 6'lı averaj bile belirleyebilir.

Son hafta maçları ve puan durumu

THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun 30. ve son hafta maçları şöyle:

Yarın:

20.00 CSKA Moskova (Rusya) - Baskonia (İspanya)

20.30 Anadolu Efes - AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya)

21.00 Panathinaikos (Yunanistan) - Buducnost VOLI (Karadağ)

22.00 Real Madrid (İspanya) - Zalgiris (Litvanya)

5 Nisan Cuma:

20.45 Fenerbahçe Beko - Maccabi FOX (İsrail)

21.00 Bayern Münih (Almanya) - Herbalife Gran Canaria (İspanya)

21.30 Olympiakos (Yunanistan) - Darüşşafaka Tekfen

22.00 Barcelona Lassa (İspanya) - Khimki (Rusya)