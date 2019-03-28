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THY Avrupa Ligi'nde 29 hafta heyecanı

Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde heyecan, 29. hafta maçlarıyla devam edecek.

THY Avrupa Ligi'nde 29 hafta heyecanı

Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde heyecan, 29. hafta maçlarıyla devam edecek.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
28 Mart 2019 Perşembe 12:08
THY Avrupa Ligi'nde 29 hafta heyecanı

Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde heyecan, 29. hafta maçlarıyla devam edecek.

Türk temsilcileri Anadolu Efes, Darüşşafaka Tekfen ve Fenerbahçe Beko'nun yer aldığı THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında yarın ve 29 Mart Cuma günü 8 karşılaşma yapılacak.

Avrupa Ligi'nde çeyrek finali daha önce garantileyen 23 galibiyete sahip Fenerbahçe Beko, yarın İtalya ekibi AX Armani Exchange Olimpia Milan'a konuk olacak. Galip gelerek son hafta öncesi liderliği garantilemeyi hedefleyen sarı-lacivertliler ile Milano ekibi arasındaki karşılaşma, Mediolanum Forum'da TSİ 22.45'te oynanacak.

Dört galibiyetle son sırada bulunan Darüşşafaka Tekfen, cuma günü Almanya temsilcisi Bayern Münih'i ağırlayacak. Volkswagen Arena'da oynanacak mücadele, saat 20.15'te başlayacak.

Şu ana kadar çıktığı 28 maçta 18 galibiyet alan ve çeyrek finale 4. sıradan girmeyi garantileyen Anadolu Efes, cuma günü deplasmanda İspanya ekibi Baskonia ile mücadele edecek. İki takım arasında TSİ 22.30'da başlayacak karşılaşmaya Fernando Buesa Arena ev sahipliği yapacak.

Ligde son iki hafta öncesi Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes'in yanı sıra CSKA Moskova, Real Madrid ve Barcelona Lassa çeyrek finalde yer almayı garantiledi.

Program

THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

22.00 Panathinaikos (Yunanistan) - Real Madrid (İspanya)

22.05 Maccabi FOX (İsrail) - Herbalife Gran Canaria (İspanya)

22.45 AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya) - Fenerbahçe Beko

23.00 Barcelona Lassa (İspanya) - Buducnost VOLI (Karadağ)

29 Mart Cuma:

20.00 Khimki (Rusya) - CSKA Moskova (Rusya)

20.15 Darüşşafaka Tekfen - Bayern Münih (Almanya)

22.30 Baskonia (İspanya) - Anadolu Efes

22.30 Olympiakos (Yunanistan) - Zalgiris (Litvanya)

Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe
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