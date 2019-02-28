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TFF Başkanı Demirören istifa etti

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, görevinden istifa etti.

TFF Başkanı Demirören istifa etti

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, görevinden istifa etti.

Emre Köse
Emre Köse
28 Şubat 2019 Perşembe 14:52
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TFF Başkanı Demirören istifa etti
İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, görevinden istifa etti.

Demirören, TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"26 Şubat 2012'den beri sürdürmekte olduğum Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığından İddaaMisli.com'un Demirören Holding bünyesine katılımından ve sözleşmelerin devri yasal olarak tamamlandığından dolayı görevimden istifa ediyorum. Bugüne kadar şerefle ve gururla taşıdığım bu milli görevi Türkiye ve dünya kamuoyunda tartışmalara mahal bırakmamak ve gölge düşürmemek gerekçesi ile bu kararı almış bulunmaktayım. Yedi yıl boyunca Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığı görevimde başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a desteklerinden ve güveninden dolayı teşekkür ediyorum. Ve birlikte çalıştığımız tüm spor bakanlarına, Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu üyelerine, kurullarda görev yapan tüm başkan ve üye arkadaşlarıma, milli takım teknik direktörleri ve oyuncularına, bu yolda desteğini esirgemeyen tüm kulüp başkanları ve yönetim kurulu üyelerine, spor camiasına, medyamıza çok teşekkür ediyorum."

Son Güncelleme: 28.02.2019 15:15
Anahtar Kelimeler:
Demirören
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