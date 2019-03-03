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Tekvandoda 4 altın madalya

- ABD Açık Tekvando Turnuvası'nda Hatice Kübra İlgün, Hakan Reçber, Hasan Can Lazoğlu ve Emre Kutalmış Ateşli altın madalya elde etti

Tekvandoda 4 altın madalya

- ABD Açık Tekvando Turnuvası'nda Hatice Kübra İlgün, Hakan Reçber, Hasan Can Lazoğlu ve Emre Kutalmış Ateşli altın madalya elde etti

03 Mart 2019 Pazar 10:25
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Tekvandoda 4 altın madalya

ANKARA (AA) - ABD Açık Tekvando Turnuvası'nda 4 milli sporcu altın madalya kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Las Vegas'ta devam eden organizasyonda 80'in üzerinde ülkeden 2 bin 500 civarında sporcu mücadele ediyor.

2020 Tokyo Olimpiyatları'na puan veren turnuvada erkekler 63, 80, 87 ve +87; kadınlar 46, 49, 57, 67 ve +73 kilo müsabakaları yapıldı.

Kadınlarda 57 kiloda Hatice Kübra İlgün, erkeklerde ise 63 kiloda Hakan Reçber, 87 kiloda Hasan Can Lazoğlu ve +87 kiloda Emre Kutalmış Ateşli altın madalya elde etti.

Anahtar Kelimeler:
ABD Açık Tekvando TurnuvasıEmre Kutalmış AteşliHakan ReçberHasan Can LazoğluHatice Kübra İlgünTekvando
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